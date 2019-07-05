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05 Temmuz 2019 Cuma 10:16:45 | Son Güncelleme: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:23:49

Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar: İkinci yardımcı yok, projelere odaklanalım

60 AK Partili vekili dinleyen Başkan Erdoğan başkanlık sistemi tartışmalarına son noktayı koydu "Sistem henüz çocukluk evresinde. Aksayan yönler düzeltilir. Ancak asla geri dönüş olmaz." dedi. Bir milletvekilinin ikinci yardımcı önerisine de olumsuz yanıt veren Başkan Erdoğan'ın 'Amerika’da bile bir yardımcı var. Bizde iki olmaz. Projelere odaklanalım' ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Star Gazetesi'nin haberine göre, Başkan Erdoğan, 60 milletvekiliyle Parti Genel Merkezi’nde sabah kahvaltısında bir araya geldi. Üç saati aşan basına kapalı toplantıda 10’u aşkın milletvekilinin söz aldığı, Başkan Erdoğan’ın da zaman zaman konuşmalar karşısında söz aldığı kaydedildi.

ULAŞILAMAYANI BİLDİRİN

Vekillerin yeni sistemle birlikte bakanlar ve bürokratlara ulaşmada yaşanan zorluklara işaret ettikleri, Erdoğan’ın da, “Ulaşamadığınız bürokrat, bakan yardımcısı, hangisiyse genel başkan yardımcıları, grup başkanına ve grup başkanvekillerine bildirin gereğini yaparız” dediği belirtildi.

İKİNCİ YARDIMCI YOK

“Siz bir milletvekilini kendinize yardımcı yapın. Milletvekilliğinden ayrılmasın ama aynı zamanda başkan yardımcısı olsun parlamentoyla ilişkileri sağlasın” önerisine ise Erdoğan’ın, “Amerika’da bile bir yardımcı var. Bizde iki olmaz” cevabını verdiği bildirildi.

SİSTEM ÇOCUKLUK EVRESİNDE

Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili değerlendirmeler üzerine Başkan Erdoğan’ın, “Sistem henüz bir yaşında. Sistemde aksayan işlemeyen yönler olabilir, bunlar ortaya çıkabilir. Bir yılda bazı aksaklıklar, eksiklikler görüldü. Henüz birinci yılı. Bunlar, bir yılda olabileceği gibi beşinci yılında da ortaya çıkabilir. Bunlar düzeltilir ama asla geri dönüş olmaz. Henüz birinci yılı ama yeni yönetim, eski yönetime göre daha ileri seviyede. Yeni sistemi eleştirenler, eski sistemden nemalananlar, geçinenler” dediği öğrenildi.

PROJELERE ODAKLANALIM

 Önümüzde bulunan 4 yıllık sürenin oldukça uzun bir zaman olduğuna işaret eden Başkan Erdoğan’ın, bu sürede projelere odaklanılması gerektiğine dikkat çekerek, “Projeleri hazırlamamız lazım. Milletle olacağız, millet de desteğini bize arttırarak devam ettirecek” dediği kaydedildi.

İŞİMİZE BAKALIM

Parti içinden çıkıp yeni parti kurma hazırlığında olduğu belirtilen isimlere de göndermede bulunan Erdoğan’ın, “Siyaset mühendisliğine soyunanlar var. Geçmişten bu zamana bunların hiçbirinin esamesi okunmuyor. AK Parti’nin gölgesini kendi gölgesi zannediyorlar. Girişim, dedikodu, fitnelerden uzak durup kendi işimize bakmalıyız” dediği belirtildi.

CUMARTESİ İSTANBUL’DA

 Erdoğan’ın, vekillerle istişare sürecini devam ettireceği mesajını verirken, ikinci toplantının da Cumartesi günü İstanbul’da, yapacağı kaydedildi.  

Çin ile stratejik işbirliği güçlendirilecek

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BaşkanErdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in bir ayda üçüncü kez görüştüğünü belirtti. Pekin’de ikili, bölgesel ve uluslararası meseleleri etraflıca değerlendirme fırsatı bulan iki liderin, ikili ilişkilerin ticaret, yatırımlar, Ar-Ge, turizm ve kültür alanlarında ilerletilmesi hususunda mutabık kaldığını ifade eden Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

 “Erdogan ve Şi, Türkiye’nin Orta Koridor ve Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’nin uyumlaştırılması çalışmalarının hızlandırılmasını, bu sayede Tarihi İpek Yolu’nun batı ve doğu kapıları arasındaki bağlantının güçlendirilmesini kararlaştırdılar.   Çin temaslarında, Uygurlar dahil ikili ilişkilerin tüm veçheleri etraflıca görüşüldü. Erdoğan, Uygurların Çin’de huzur, esenlik ve refah içinde yaşamalarının yegane temennimiz olduğunu ifade etmiş, bu meseledeki görüş ve beklentilerini muhatabına iletmiştir. Çin tarafı ayrıca, Sincan Özerk Bölgesi’nde yaşayan Uygurların durumlarını yerinde gözlemlemek üzere Türkiye’den bir heyeti Çin’e davet etmiş, Cumhurbaşkanımız da bu daveti olumlu karşılamıştır.”

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