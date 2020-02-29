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29 Şubat 2020 Cumartesi 11:42:16 | Son Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 12:08:55

Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: İdlib Türkiye için macera değildir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda İdlib'de yürütülen operasyonla ilgili konuştu 'İdlib meselesi Türkiye için macera değildir' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suriye'deki alçak saldırının ardından açıklamalarda bulunuyor. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...

"MÜCADELEMİZİ ANLAMAYANLAR VAR"

Suriye meselesi bizim için asla bir macera değildir. Suriye'deki mücadelemizi kavrayamayan, anlayamayanlar var.

Milletimiz derin irfanı ile oynanan oyunu gördü. Bizim yanımızda yer alıyor. 15 Temmuz Darbe Girişim, Türkiye'yi içerden çökertme girişiminin temelini temsil ediyordu. Terör koridoru ile ülkemizi kuşatmaya kalktılar. Çatımızın üzerine çıkmaya yeltendiler. Duvarlara merhume annem ile ilgili hayasızca sloganlar yazdılar.

Suriye sahasında verdiğimiz mücadelede bölgedeki güçlerle diplomasi yürütmeye özel ehemmiyet verdik. Bize verilen sözler ne kadar tutulmasa da özel gayret gösterdik. Rejim'in kanlı saldırıları ile 1.5 milyon mülteci sınırımıza harekete geçti. Biz bunları sınır dışında tutalım diye özel gayret gösteriyoruz. Planlar yapıyoruz. Atme kampında büyük yığılma var. Yeni barınaklar yaparak onları orada tutalım istedik.

Merkel'e dedim ki, bana büyük rakamlarla sözleriniz vardı. Gelin destek verin şuraları yapalım dedik. Zorlaya zorlaya 25 milyon euro verileceğini söyledi. Bu para BM Başkomiserliği'ne gidecek, oradan da Kızıl Haç'a oradan gelecek dediler. Para hazır dediler, ama gelmedi.

Vermeyecekseniz biz size 100 milyon euro verelim, mültecileri size gönderelim dedim. Siz bana daha önce göçmenler ile ilgili 1 milyar euro harcıyorum demiştiniz. Hani nerede? Güvenmek mümkün değil. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye mahkumuz. Sadece 3.7 milyon Suriyeliyi ülkemizde biz barındırıyoruz. Yeni bir göç dalgasını kaldıracak değiliz.

Orada ne işiniz var diyorlar. Biz oraya Esed'in davetlisi olarak gitmedik. Suriye halkının davetlisi olarak gittik. Dün Putin'e de söyledim. Bizim önümüzden çekilin, biz Rejimle başbaşa kalalım. Üs kurmak istiyorsan sen kur üssünü. Bizim bir derdimiz yok.

Dün gece Trump diyor ki, Putin'in burada ne beklentisi var. Ne istiyor? Kamışlı'da petrol muabbeti var mı dedi, var dedim. Ama Dyrazor kadar değil dedim.

İdlib'de şuan 3, 4 milyon insanın yaşadığı yeri yerle yeksan ettiler. Meseleyi sadece İdlib parantezinde değerlendirmek bizi yanıltabilir. Bugün İdlib'de, Ayn-el Arab'da, Münbiç'te vermediğimiz savaşı Allah muhafaza yarın Şırnak'ta Urfa'da vermek zorunda kalırız. Hemen namluları bize çevirecekler. Senaryonun hedefi Suriye değil, Türkiye'dir.

Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diyenler, ülkemize düşman Rejim'e teslim olun demektir. Biz bize düşman olan Rejim'e teröristlere teslim mi olalım. Her mücadeleyi vereceğiz. Hangi bedeli ödemek gerekiyorsa ödeyeceğiz.

Şehitlerimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Yaralı kahramanlarımızı da rabbimden şifa niyaz ediyorum. Verdiğimiz mücadele ile ülkemizi müreffeh bir seviyeye taşıyacağız.

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