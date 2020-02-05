Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar: ABD gerek şahsıma gerekse istihbarat başkanıma karşı da tehditler sallıyor

Erdoğan'ın son dakika açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ABD'NİN SÖZDE BARIŞ PLANI

ABD yönetiminin geçen hafta açıkladığı plan bir barış değil işgal ve ilhak planıdır. Bu plan İsrail'in yıkım ve gasp politikalarına meşruiyet kazandırmaktır. Şu anda yapılmak istenen Filistin topraklarını İsrail toprağı haline getirmek istiyor.

Ne yazık ki Filistin'i de İsrail'in o zamanki haline dönüştürmek. Vicdani olmayan bir adım atılıyor. Bu tabi BM'ye de gelecek ve tartışmalarını yapacağız.

Kendileri de zaten birbirlerine düştüler. Bakıyorsunuz Pelosi onun elini sıkmıyor, o onun elini sıkmıyor. Gelen planı bütün milletin önünde yırtıp atıyor.

Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Bu işgal planında Filistin adeta hiç yok, geri kalan her yer sözde İsrail.

Şimdi buradan soruyorum akıl ve ahlak sahibi kim buna rıza gösterir. 70 yıl evlerine dönmek için bekleyen Filistinli mültecilerin kendi topraklarına dönemeyeceğini söylüyor bu plan.

Bunlar birer şaki bunlar işgalci. Demek ki Trump bu işgalcilerin arkasında duruyor. Kudüs ve Filistin'in göz göre göre İsrail'e peşkeş çekilmesine kim rıza gösterir. Aynı gün hahambaşını ben burada kabul ettim. Niye? Çünkü bizde düşmanlık nefret yok. Ama bunların her yerinden nefret kin akıyor.

Bunların eli savunmasız kadınlara çocuklara kalkıyor.

BU PLANI REDDETTİK

Türkiye olarak bu planı hemen reddettik. Tepkimizi ortaya koyduk. Mahmud Abbas ile telefonda, Hamas lideri İsmail Haniyye ile İstanbul'da konuşarak desteğimizi gösterdik.

ABD gerek şahsıma gerekse istihbarat başkanıma karşı da tehditler sallıyor. Bazı finans kuruluşlarına yönelik de tehditler yapıyor. Ne yaparsanız yapın bunu kesinlikle başaramayacaksınız.

Çok büyük paraları, çok büyük silahları, nükleer silahları da olabilir. Ama biz şunu biliyoruz nice az inanmış toplulukları inanmış kalabalıkların üzerine galip kıldık diyor kutsal değer. Plan karşısında ikircikli tutum izleyen bazı ülkeleri, kamuoylarından gelen tepkiler sonrasında tavır değiştirdiklerini görüyoruz.

Kudüs üç semavi dinin de kutsal bir şehridir. Bunu dikkate almayan hiçbir planın başarı şansı yoktur. Bölgemizde ve Kudüs'te barış her kesimden ahlaklı ve dürüst insanların çabasıyla gerçekleşebilecektir. 1967 temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletini savunmaya devam edeceğiz.

ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI DÜZENLEMEYİ BAHANE EDİP MECLİS'İ İTHAM ALTINDA BIRAKMIŞTIR

Jakoben zihniyetin yeni bir oyunuyla karşı karşıyayız. TBMM suça karışan asker kişilerin sivil mahkemede yargılanabilme düzenlemesini gerçekleştirmiştir. O dönem CHP nasıl olmuşsa bu konuda doğru bir tutum sergilemiştir. Meclis tarihinde az görülecek şekilde TBMM'den geçmiştir.

Düzenlemenin amacı darbelere zemin hazırlayan hukukun işlemesinin önüne geçen yanlış bir uygulamanın düzeltilmesidir. Suç işleyen kişinin ona ayrıcalık sağlamanın hukukta zaten işi olamaz. Bugün geriye dönüp baktığımızda meclisimizin gayet doğru bir iş yaptığını görüyoruz. Zaman zaman yanlı değerlendirmeleriyle kamuoyunun önüne çıkan eski bir genelkurmay başkanı bu düzenlemeyi bahane ederek Meclis'i itham altında bırakmıştır. Kendisini iyi tanırım. Bu konuda hepiniz süratle dava açmalısınız. Meclisin yasama yetkisini dışarıdan biriler atıp tutmak suretiyle yere çalma hakkı yoktur.

11 yıl önce tüm partilerin desteğiyle çıkan bir yasanın üzerine FETÖ gölgesi düşürme çabası meclise haksızlıktır. Bu parlamentonun hukuku, hep beraber korumamız lazım. Bu, boru göstermeye benzemez. Parlamentonun hukuku boruyla sindirilemez. Emekli bir askerin peşine düşenler herhalde kendi geçmişlerinden utanıyorlar. Aksi halde böyle bir yanlışın içine düşmezlerdi.