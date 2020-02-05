  • Bist 100
    123521
  • Dolar
    5,9865
  • Euro
    6,6019
  • Altın
    298,4280
İstanbul
1 / 4
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kreşte dehşet! 2 yaşındaki erkek çocuğuna defalarca tokat attı Kreşte dehşet! 2 yaşındaki erkek çocuğuna defalarca tokat attı
Kreşte dehşet! 2 yaşındaki erkek çocuğuna defalarca tokat attı Kreşte dehşet! 2 yaşındaki erkek çocuğuna defalarca tokat attı
Hamaney: Amerikanın 'Yüzyıl Anlaşması' komplosu Trump ölmeden önce ölecek Hamaney: Amerikanın 'Yüzyıl Anlaşması' komplosu Trump ölmeden önce ölecek
PKK/PYD içerisinde sabotajcı olarak faaliyet gösteren terörist Ramazan Toprak öldürüldü PKK/PYD içerisinde sabotajcı olarak faaliyet gösteren terörist Ramazan Toprak öldürüldü
Elektriğe yeni tarife geliyor Elektriğe yeni tarife geliyor
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar: ABD gerek şahsıma gerekse istihbarat başkanıma karşı da tehditler sallıyor Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar: ABD gerek şahsıma gerekse istihbarat başkanıma karşı da tehditler sallıyor
Başkan Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a sert tepki: Bu iş boru göstermeye benzemez Başkan Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a sert tepki: Bu iş boru göstermeye benzemez
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski HSYK üyesi Ahmet Kaya'ya FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezası verdi Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski HSYK üyesi Ahmet Kaya'ya FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezası verdi
Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü
Kayseri'de ahırında kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı Kayseri'de ahırında kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı
İstanbul'un en kalabalık 10 ilçesinin nüfusu 22 Avrupa ülkesinden daha fazla İstanbul'un en kalabalık 10 ilçesinin nüfusu 22 Avrupa ülkesinden daha fazla
Enkazda bulunan tek hatıra babaya teslim edildi Enkazda bulunan tek hatıra babaya teslim edildi
Türkiye depremzedeler için 'tek yürek' oldu Türkiye depremzedeler için 'tek yürek' oldu
Kişi başına en fazla araç Muğla'da Kişi başına en fazla araç Muğla'da
İstanbul Havalimanında termal kamera kontrolü devam ediyor İstanbul Havalimanında termal kamera kontrolü devam ediyor
Helal Akreditasyon Kurumu personel alım kriterlerinde düzenlemeye gitti Helal Akreditasyon Kurumu personel alım kriterlerinde düzenlemeye gitti
İstanbul'da taksici terörü devam ediyor! Bu kez kendi aralarında kavgaya tutuştular İstanbul'da taksici terörü devam ediyor! Bu kez kendi aralarında kavgaya tutuştular
İstanbul'da taksici terörü devam ediyor! Bu kez kendi aralarında kavgaya tutuştular İstanbul'da taksici terörü devam ediyor! Bu kez kendi aralarında kavgaya tutuştular
Bakan Gül: Ceza infaz yasası yakında Meclise gelecek Bakan Gül: Ceza infaz yasası yakında Meclise gelecek
Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar
Japonya'da yolcu gemisi karantinaya alındı: 10 kişide koronavirüs saptandı Japonya'da yolcu gemisi karantinaya alındı: 10 kişide koronavirüs saptandı
"İran, Suudi Arabistan ve BAE ile anlaşmazlıkları çözmek istiyor" "İran, Suudi Arabistan ve BAE ile anlaşmazlıkları çözmek istiyor"
Konya merkezli 'mahrem imam' operasyonunda gözaltı sayısı 27'ye çıktı Konya merkezli 'mahrem imam' operasyonunda gözaltı sayısı 27'ye çıktı
Bahçesaray'da çığın düştüğü bölgede arama çalışmaları sürüyor Bahçesaray'da çığın düştüğü bölgede arama çalışmaları sürüyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Şubat 2020 Çarşamba 13:00:30 | Son Güncelleme: 05 Şubat 2020 Çarşamba 13:12:43

Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar: ABD gerek şahsıma gerekse istihbarat başkanıma karşı da tehditler sallıyor

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan "ABD yönetiminin geçen hafta açıkladığı plan bir barış değil işgal ve ilhak planıdır. Türkiye olarak bu planı hemen reddettik. Tepkimizi ortaya koyduk. ABD gerek şahsıma gerekse istihbarat başkanıma karşı da tehditler sallıyor. Bazı finans kuruluşlarına yönelik de tehditler yapıyor. Ne yaparsanız yapın bunu kesinlikle başaramayacaksınız"dedi.

Erdoğan'ın son dakika açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ABD'NİN SÖZDE BARIŞ PLANI

ABD yönetiminin geçen hafta açıkladığı plan bir barış değil işgal ve ilhak planıdır. Bu plan İsrail'in yıkım ve gasp politikalarına meşruiyet kazandırmaktır. Şu anda yapılmak istenen Filistin topraklarını İsrail toprağı haline getirmek istiyor.

Ne yazık ki Filistin'i de İsrail'in o zamanki haline dönüştürmek. Vicdani olmayan bir adım atılıyor. Bu tabi BM'ye de gelecek ve tartışmalarını yapacağız.

Kendileri de zaten birbirlerine düştüler. Bakıyorsunuz Pelosi onun elini sıkmıyor, o onun elini sıkmıyor. Gelen planı bütün milletin önünde yırtıp atıyor.
Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Bu işgal planında Filistin adeta hiç yok, geri kalan her yer sözde İsrail.

Şimdi buradan soruyorum akıl ve ahlak sahibi kim buna rıza gösterir. 70 yıl evlerine dönmek için bekleyen Filistinli mültecilerin kendi topraklarına dönemeyeceğini söylüyor bu plan.

Bunlar birer şaki bunlar işgalci. Demek ki Trump bu işgalcilerin arkasında duruyor. Kudüs ve Filistin'in göz göre göre İsrail'e peşkeş çekilmesine kim rıza gösterir. Aynı gün hahambaşını ben burada kabul ettim. Niye? Çünkü bizde düşmanlık nefret yok. Ama bunların her yerinden nefret kin akıyor.
Bunların eli savunmasız kadınlara çocuklara kalkıyor.

BU PLANI REDDETTİK

Türkiye olarak bu planı hemen reddettik. Tepkimizi ortaya koyduk. Mahmud Abbas ile telefonda, Hamas lideri İsmail Haniyye ile İstanbul'da konuşarak desteğimizi gösterdik.

ABD gerek şahsıma gerekse istihbarat başkanıma karşı da tehditler sallıyor. Bazı finans kuruluşlarına yönelik de tehditler yapıyor. Ne yaparsanız yapın bunu kesinlikle başaramayacaksınız.

Çok büyük paraları, çok büyük silahları, nükleer silahları da olabilir. Ama biz şunu biliyoruz nice az inanmış toplulukları inanmış kalabalıkların üzerine galip kıldık diyor kutsal değer. Plan karşısında ikircikli tutum izleyen bazı ülkeleri, kamuoylarından gelen tepkiler sonrasında tavır değiştirdiklerini görüyoruz.

Kudüs üç semavi dinin de kutsal bir şehridir. Bunu dikkate almayan hiçbir planın başarı şansı yoktur. Bölgemizde ve Kudüs'te barış her kesimden ahlaklı ve dürüst insanların çabasıyla gerçekleşebilecektir. 1967 temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletini savunmaya devam edeceğiz.

ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI DÜZENLEMEYİ BAHANE EDİP MECLİS'İ İTHAM ALTINDA BIRAKMIŞTIR

Jakoben zihniyetin yeni bir oyunuyla karşı karşıyayız. TBMM suça karışan asker kişilerin sivil mahkemede yargılanabilme düzenlemesini gerçekleştirmiştir. O dönem CHP nasıl olmuşsa bu konuda doğru bir tutum sergilemiştir. Meclis tarihinde az görülecek şekilde TBMM'den geçmiştir.

Düzenlemenin amacı darbelere zemin hazırlayan hukukun işlemesinin önüne geçen yanlış bir uygulamanın düzeltilmesidir. Suç işleyen kişinin ona ayrıcalık sağlamanın hukukta zaten işi olamaz. Bugün geriye dönüp baktığımızda meclisimizin gayet doğru bir iş yaptığını görüyoruz. Zaman zaman yanlı değerlendirmeleriyle kamuoyunun önüne çıkan eski bir genelkurmay başkanı bu düzenlemeyi bahane ederek Meclis'i itham altında bırakmıştır. Kendisini iyi tanırım. Bu konuda hepiniz süratle dava açmalısınız. Meclisin yasama yetkisini dışarıdan biriler atıp tutmak suretiyle yere çalma hakkı yoktur.

11 yıl önce tüm partilerin desteğiyle çıkan bir yasanın üzerine FETÖ gölgesi düşürme çabası meclise haksızlıktır. Bu parlamentonun hukuku, hep beraber korumamız lazım. Bu, boru göstermeye benzemez. Parlamentonun hukuku boruyla sindirilemez. Emekli bir askerin peşine düşenler herhalde kendi geçmişlerinden utanıyorlar. Aksi halde böyle bir yanlışın içine düşmezlerdi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ