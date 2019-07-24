24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:39:10 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:48:38
Başkan Erdoğan'dan son dakika Akdeniz ve Suriye mesajı: Hiçbir tehdit Türkiye'yi vazgeçiremez
Başkan Erdoğan: "Doğu Akdeniz ve Suriye'de attığımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını koruma hassasiyetimizi açıkça ortaya koymuştur. Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir. Türkiye, bağımsızlığına, bekasına, vatandaşlarının güvenliğine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek güce ve kararlılığa sahiptir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı: Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir.
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- Başkan Erdoğan'dan son dakika Akdeniz ve Suriye mesajı: Hiçbir tehdit Türkiye'yi vazgeçiremez
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