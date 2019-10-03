Başkan Erdoğan'dan Etnospor mesajı: Hayırlı olmasını diliyorum

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün başlayan, geleneksel sporlarımızın ve köklü kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere ulaştırılması gibi önemli bir görevi yerine getiren 4'üncü Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, 'Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın' etiketini de paylaşımına ekledi.

DHA