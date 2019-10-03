03 Ekim 2019 Perşembe 15:34:20 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 15:46:49
Başkan Erdoğan'dan Etnospor mesajı: Hayırlı olmasını diliyorum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayan, '4'üncü Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diledi.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün başlayan, geleneksel sporlarımızın ve köklü kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere ulaştırılması gibi önemli bir görevi yerine getiren 4'üncü Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, 'Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın' etiketini de paylaşımına ekledi.
DHA
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