Başkan Erdoğan'dan Enzonezyalı mevkidaşına bayram tebriği telefonu

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Erdoğan ve Widodo, karşılıklı bayram tebriğinde bulundu.



AA