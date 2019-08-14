14 Ağustos 2019 Çarşamba 17:08:08 | Son Güncelleme: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 17:56:45
Başkan Erdoğan'dan Enzonezyalı mevkidaşına bayram tebriği telefonu
Başkan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı idodo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulunuldu.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Erdoğan ve Widodo, karşılıklı bayram tebriğinde bulundu.
AA
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- Başkan Erdoğan'dan Enzonezyalı mevkidaşına bayram tebriği telefonu
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