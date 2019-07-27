Başkan Erdoğan'dan dünyaya mesaj: Kurdukları tuzak bozulacak

Devlet Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantı'sında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. “Ne pahasına olursa olsun Türkiye gemisinde delik, Türkiye kalesinde gedik açtırmayacağız” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Türkiye'nin verdiği demokrasi, ekonomi ve güvenlik mücadelesinde rahatsız olanların teşviki ve hatta bir fiili operasyonla bu tür niyetler içerisine girenlere milletimizle birlikte gereken cevapları vereceğiz.”

BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE

Erdoğan, “Bu millet, eşsiz irfanıyla kimin kendi bağrında neşet ettiğini, kimin de oraya bir hançer gibi saplanmak istediğini hep bilmiş, ona göre de tavrını koymuştur. İçinden geçtiğimiz şu tarihi dönemde, saflarımızı ne kadar sıkı tutar, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ne kadar yüceltirsek, geleceğimizi o kadar güvenle inşa ederiz. Cumhur İttifakı'nın lokomotifliğini yaptığı, AK Parti'nin gövdesini oluşturduğu büyük ve güçlü Türkiye hedefine doğru kararlılıkla ilerliyoruz. Bu kutlu yürüyüşü durdurmak için kurulan tuzaklar, Rabbimin inayetiyle hazırlayanların başına geçecektir. Bundan endişeniz olmasın.”

ABD AKLISELİMLE HAREKET ETSİN

Türkiye'nin güvenliği için Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin gelmeye devam ettiğini anlatan Erdoğan, bu konuda ABD'nin aklıselimle hareket edeceğini umduğunu dile getirerek “Montaj ve eğitim safhalarının ardından Nisan 2020'de bu sistemleri aktif olarak kullanmaya başlayabileceğiz” açıklamasında bulundu. Türkiye'nin güvenlik önceliklerinin hayata geçirilmesi konusunda kararlı olduklarının altını çizen Erdoğan, “F-35 projesinden dışlanmak tehditleri başta olmak üzere Türkiye'ye yöneltilecek hiçbir tehdit ve yaptırımın ülkemizi, güvenlik önceliklerini hayata geçirmekten alıkoyamayacağını burada bir kez daha ifade etmek isterim. Bu meselde, Türkiye'ye daha fazla adaletsizlik yapılmamalı. Biz bağcıyı dövmenin değil üzüm yemenin peşindeyiz” diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN BAŞINDA BAY KEMAL YOK

CHP liderinin faizlerin düşürlmesinden rahatsız olduğunu belirten Başkan Erdoğan, “Merkez Bankası'yla alakalı, 'Bunun itibarı sıfırdır' diye açıklamada bulunuyor. Anlamak mümkün değil, biz sana sorup da mı adım atacağız? Kararlarımızı senin beyanlarına göre mi vereceğiz” diye sordu. “Türkiye'nin başında Bay Kemal yok” diyen Erdoğan, “Bay Kemal, Türkiye'de yüzde 63 faizle hükümeti devralan biziz ama oradan onu yüzde 4'e düşüren biziz. Enflasyon yüzde 30'du, onu yüzde 7 küsura düşüren yine biziz” ifadelerini kullandı.

F-35 VERMEZSENİZ TEDBİRİMİZİ ALIRIZ

Rusya'yla her türlü anlaşmanın yapıldığını ve S-400 alındığını hatırlatan Erdoğan, “Biz, size 'Aldık ama siz yine de verecekseniz sizden de Patriot alırız.' dedik ama yine vermediniz. Hala vermiyor, farklı farklı öneriler getiriyorsunuz ve 'Kongre müsaade etmiyor' diyorsunuz. Biz şu anda bütün tedbirlerimizi en ideal şekilde almak durumundayız ve alacağız. F-35 vermiyor musunuz? Peki, kusura bakmayın, biz o konuda da yine tedbirlerimizi alırız, başka yerlere döneriz. Bu konuda çalışmalarımızı yaptık, yapıyoruz. Hiçbir tehdit ve yaptırım ülkemizin güvenliği için gerekli adımları atmaktan bizi alıkoyamaz” dedi.

İMRAN HAN'A TAZİYE TELEFONU

Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı İmran Han'la telefonda görüştü. Erdoğan, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını en sert şekilde kınadığını ifade etti. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Erdoğan, Pakistan halkına taziyelerini iletti.

Erdoğan cuma namazından sonra vatandaşlarla sohbet etti.

FAİZ İNDİ BATTIK MI BİTTİK Mİ?

Merkez Bankası'nın kararını hayati bir dönüm noktası olarak gördüğünü kaydeden Başkan Erdoğan, “Bununla birlikte enflasyonun süratle düşmeye başladığını göreceğiz. Bu bile yeterli değil. Yıl sonuna kadar bunun kademeli şekilde devamı gerekir” değerlendirmesinde bulundu.

PİYASALAR NORMAL KARŞILADI

“Atılan bu adımlarla, kuru 9-10 liraya çıkarma çabasında olanların heveslerini kursaklarında bıraktık” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uzun zamandır, yüzde 24 oranındaki faizlerin ülkemiz için oldukça yüksek olduğunu savunuyordum. Dün, Merkez Bankası faizlerde 4.25 baz puanlık bir düşüşe gitti. Peki ne oldu, battık mı, bittik mi? Her şey yerle yeksan oldu mu? Hayır. Piyasalar bu durumun Merkez Bankası'nın faiz indiriminin kademeli olarak devam etmesi gerektiğini belirtti, gayet normal karşıladı. Zira, olması gereken zaten buydu.”

İHANETİN BEDELİNİ AĞIR ÖDERLER

Erdoğan, “Birileri parti kuruyormuş, şunu yapıyormuş. Hiç bunları kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içinde olanlar bu işin bedelini de ağır öder” dedi. Başkan Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biz işimize bakalım. Ama hep söyledik ya bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Çok içimizden ayrılıp da parti kuranları gördük. Şu anda sorsam adını sanını bilmezsiniz.”

7. BÜYÜK KONGRE SONBAHARDA

Partisinin 7. Büyük Olağan kongre sürecini sonbaharda başlatacaklarını ifade eden Başkan Erdoğan, “Önce delege seçmen listelerini oluşturacak, ardından da belde, ilçe ve il kongreleriyle yola devam edeceğiz” açıklamasında bulundu. Erdoğan, “Büyük kongre sürecimizin şimdiden partimize ve ülkemize hayırlı olmasını özellikle diliyorum. Önümüzdeki haftalarda söz verdiğim şekilde 31 Mart seçimlerinde en yüksek oyları aldığımız şehirlerimize teşekkür ziyaretlerine başlayacağım” dedi. Erdoğan, illerde Rize, büyükşehirlerde Konya ile başlayacakları bu ziyaretleri, sırasına göre sürdüreceğini kaydetti.

FINDIK TABAN FİYATI 17 LİRA

TMO'nun taban fiyatlarını açıklayarak fındık üreticilerine müjde vermek istediğini ifade eden Başkan Erdoğan, yüzde 50 randıman esasına göre, Giresun kaliteli kabuklu fındık için taban fiyatın kilogramda 17 lira, Levant kaliteli kabuklu fındık için de taban fiyatın kilogramda 16.5 lira olduğunu, buna kilogram başına yaklaşık 2 lira olan mazot, gübre desteği ve alan bazlı destek eklendiğinde, kilogram fiyatlarının fiilen 19 lirayla 18,5 lira arasına geldiğini kaydetti.

ALIMLAR BAYRAMDAN SONRA

Erdoğan, “Hazırlıklarını tamamlayan TMO, hasat başlangıcına denk gelen Kurban Bayramı'nın hemen akabinde alıma geçiyor. 2019 yılı fındık hasat sezonunun bereketli geçmesini, bu fiyatların üreticilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum” dedi.

TERÖR KORİDORU PARAMPARÇA EDİLECEK

Erdoğan, ABD'yle sürdürülen güvenli bölge oluşturmaya yönelik çalışmalar ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın, Fırat'ın doğusundaki terör koridorunun paramparça edileceğini söyledi.

Başkan Erdoğan, Fırat'ın doğusunda terör koridorunun oluşmasına izin vermeyeceklerinin altını çizerek, “ABD ile Suriye sınırları boyunca güvenli bölge oluşturmaya yönelik görüşmeler ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın, Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız” dedi.

TOPRAĞIN ALTINA GİRECEKLER

Türkiye'ye yönelik gizlenemez hale gelen Avrupa ve ABD ambargolarının ve bölgeye yığılan on binlerce TIR dolusu silah ve malzemenin, kendilerini terör sorununu çözmekten alıkoyamayacağını söyleyen Erdoğan, “Ne yapılması gerekiyorsa bunu yapıyoruz ve yapacağız. Bunun için de bir yerlerden izin almamıza ihtiyacımız yok. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmesini biliriz. Bölgedeki yabancı güçlere güvenerek kabadayılık yapanlar, yarın ya toprağın altına girecek ya da zillete razı olacaktır” diye konuştu. Türkiye'ye yönelik terör saldırılarının merkezi olan Kuzey Irak sınırlarında Pençe ve Pençe-2 harekatlarıyla kalıcı çözümler bulma yolunda olduklarını aktaran Erdoğan şunları söyledi: “Amacımız teröristleri sınır hattındaki sarp dağlar yerine, sınırımızın ötesindeki düz ovada karşılayıp engelleyecek bir güvenlik hattı oluşturmaktır. Bunu başardığımızda 'Kandil' diye bir meselemiz de kalmayacaktır. Fırat'ın doğusundaki terör guruplarıyla Kuzey Irak'taki teröristlerin irtibatını da kesmiş olacağız. Böylece hem doğuda hem batıda bu terör koridorunu kıskaca alma ve imha imkanına kavuşacağız. Erbil'deki konsolosluk görevlimize yapılan saldırı, harekatımızın ne kadar isabetli olduğunun teyididir.

SURİYELİLERE SESLENDİ

Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki Kürt, Arap ve Türkmenlere seslenerek, “Hep birlikte bu PYD denen işbirlikçi, zalim örgütü bir an önce tasfiye edelim. Suriye'nin huzura, güvenliğe, feraha kavuşmasının ilk ve önemli şartı, PYD denen bu kiralık katil sürüsünü ortadan kaldırmaktır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Pençe ve Pençe-2 harekatlarıyla, Fırat'ın doğusundaki terör gruplarıyla Kuzey Irak'taki teröristlerin irtibatının kesileceğini ifade etti.