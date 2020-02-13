13 Şubat 2020 Perşembe 21:46:50 | Son Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 21:50:15
Başkan Erdoğan'dan Dünya Radyo Günü paylaşımı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü kutladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü kutladı.
Başkan Erdoğan, Dünya Radyo Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Evde, iş yerinde, trafikte, yolda ve vatanımızın en ücra köşelerinde her gün milyonlara ulaşan radyo camiamızın 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü tebrik ediyor, tüm radyo emekçilerimize çalışma hayatlarında başarılar diliyorum."
AA
- Başkan Erdoğan'dan Dünya Radyo Günü paylaşımı
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