Başkan Erdoğan'dan değerlendirme toplantısı: Aksaklık varsa çözülecek

Devlet Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, dün partisinin İstanbul il Başkanlığı'nda, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Çanakkale, Düzce olmak üzere 9 ilden milletvekilleriyle bir araya geldi. 3.5 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımız, geçtiğimiz dönemle ilgili, seçim konularıyla iç ve dış politika konularıyla ilgili bir değerlendirme yapıyor. Daha sonra milletvekillerimiz illerinin sorunları olabilir, iç, dış politikaya ilişkin değerlendirmeleri olabilir bunları paylaşıyorlar. Bunların içerisinde değerlendirme, analiz söz konusu olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sorular da olabiliyor” dedi.

KILIÇDAROĞLU SAPTIRIYOR

Bir performans ölçümü, verimlilik çalışması yaptıklarını kaydeden Çelik, “Bir performans ölçümünü, bir verimlilik çalışmasını muhalefet, Sayın CHP Genel Başkanı sanki sistem tartışmasına, rejim tartışmasına dönüştürmeye çalışıyor yeniden. Bu sistem milletin kararıyla, referandumdan geçerek hayata geçmiştir. Sistem tartışmasının, rejim tartışmasıyla bir ilgisi yoktur. Milletin onay verdiği bir sistem değişikliğine herkesin saygı duyması gerekir.

ÖNEMLİ OLAN HIZLI HİZMET

Bizim yaptığımız şey böyle bir tartışma değil, yani performansın verimliliğinin değerlendirilmesiyle ilgili bir şey. Bu her senede yapılabilir. Nihayetinde önemli olan vatandaşa giden hizmetin, vatandaşın devletle ilişkisinin en sağlıklı şekilde organize edilmesiyle ilgili bir çalışmadır” diye konuştu.

GÜNCELLEMELER YAPILACAK

Ömer Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: “Hayatın icabı gereğidir, yani yeni bir sistem hayata geçti, bürokrasinin çeşitli noktalarında sisteme uyum sağlayamama söz konusuysa bunlar tespit edilecek. Çeşitli noktalarda, vatandaşa hizmet götürme konusunda yeterli performans göremediğimiz konular güncellenecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp onun bir röntgeni, MR'ı çekilecek. Önemli olan burada hizmetin hızlı gitmesi.”