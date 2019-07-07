  • Bist 100
    100.065
  • Dolar
    5,6268
  • Euro
    6,3158
  • Altın
    253,1034
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Farfara çiçeğiyle öksürükten kurtulun Farfara çiçeğiyle öksürükten kurtulun
Efsane raylarda Efsane raylarda
Su yerine çöp akıyor Su yerine çöp akıyor
Başkan Erdoğan'dan değerlendirme toplantısı: Aksaklık varsa çözülecek Başkan Erdoğan'dan değerlendirme toplantısı: Aksaklık varsa çözülecek
Eski Mossadcı’dan itiraf: İsrail barış istemiyor Eski Mossadcı’dan itiraf: İsrail barış istemiyor
Selman'dan bağış almış Selman'dan bağış almış
Dünyanın gözü Türkiye'de Dünyanın gözü Türkiye'de
Evlenenlere 68 bin lira  Evlenenlere 68 bin lira 
Rezalet telefon kayıtlarında Rezalet telefon kayıtlarında
Sinan Akçıl oyuncu eşi Burcu Kıratlı'yı Türkan Şoray'a benzetti Sinan Akçıl oyuncu eşi Burcu Kıratlı'yı Türkan Şoray'a benzetti
Burak Özçivit'e asker konvoyu Burak Özçivit'e asker konvoyu
Simge kendi rekorunu kırdı Simge kendi rekorunu kırdı
Şarkıcı Alişan’ın oyuncu eşi Buse Varol tatil hazırlığında Şarkıcı Alişan’ın oyuncu eşi Buse Varol tatil hazırlığında
Lider Şahin'e ikinci veto! Annesi Didem Soydan'a Lider Şahin'e ikinci veto! Annesi Didem Soydan'a
Tilki vurmak isterken kendini vurdu Tilki vurmak isterken kendini vurdu
Muriqi Fenerbahçe’de Muriqi Fenerbahçe’de
Yeniden Martin Caceres Yeniden Martin Caceres
'Sırtımda taşırım’ 'Sırtımda taşırım’
Gary Medel için 5 milyon euro bedel Gary Medel için 5 milyon euro bedel
Mbappe atağı Mbappe atağı
ABD'de patlama: Çok sayıda yaralı var ABD'de patlama: Çok sayıda yaralı var
Seçime 1 gün kala Çipras'a anket şoku Seçime 1 gün kala Çipras'a anket şoku
BM'ye 'çocukları savaştırmayı bırakma' sözü veren YPG/PKK bir çocuğu kaçırdı BM'ye 'çocukları savaştırmayı bırakma' sözü veren YPG/PKK bir çocuğu kaçırdı
Tunus açıklarında 13 düzensiz göçmenin cesedi bulundu Tunus açıklarında 13 düzensiz göçmenin cesedi bulundu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Temmuz 2019 Pazar 02:17:59 | Son Güncelleme: 07 Temmuz 2019 Pazar 02:19:04

Başkan Erdoğan'dan değerlendirme toplantısı: Aksaklık varsa çözülecek

Başkan Erdoğan İstanbul'da 9 ilin AK Partili vekilleriyle bir araya geldi. Toplantıyla ilgili açıklama yapan Ömer Çelik, Bürokrasinin sisteme uyum sağlayamaması söz konusuysa bunlar tespit edilecek dedi. 

Devlet Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, dün partisinin İstanbul il Başkanlığı'nda, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Çanakkale, Düzce olmak üzere 9 ilden milletvekilleriyle bir araya geldi. 3.5 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımız, geçtiğimiz dönemle ilgili, seçim konularıyla iç ve dış politika konularıyla ilgili bir değerlendirme yapıyor. Daha sonra milletvekillerimiz illerinin sorunları olabilir, iç, dış politikaya ilişkin değerlendirmeleri olabilir bunları paylaşıyorlar. Bunların içerisinde değerlendirme, analiz söz konusu olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sorular da olabiliyor” dedi. 

KILIÇDAROĞLU SAPTIRIYOR 

Bir performans ölçümü, verimlilik çalışması yaptıklarını kaydeden Çelik, “Bir performans ölçümünü, bir verimlilik çalışmasını muhalefet, Sayın CHP Genel Başkanı sanki sistem tartışmasına, rejim tartışmasına dönüştürmeye çalışıyor yeniden. Bu sistem milletin kararıyla, referandumdan geçerek hayata geçmiştir. Sistem tartışmasının, rejim tartışmasıyla bir ilgisi yoktur. Milletin onay verdiği bir sistem değişikliğine herkesin saygı duyması gerekir. 

ÖNEMLİ OLAN HIZLI HİZMET 

Bizim yaptığımız şey böyle bir tartışma değil, yani performansın verimliliğinin değerlendirilmesiyle ilgili bir şey. Bu her senede yapılabilir. Nihayetinde önemli olan vatandaşa giden hizmetin, vatandaşın devletle ilişkisinin en sağlıklı şekilde organize edilmesiyle ilgili bir çalışmadır” diye konuştu. 

GÜNCELLEMELER YAPILACAK 

Ömer Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: “Hayatın icabı gereğidir, yani yeni bir sistem hayata geçti, bürokrasinin çeşitli noktalarında sisteme uyum sağlayamama söz konusuysa bunlar tespit edilecek. Çeşitli noktalarda, vatandaşa hizmet götürme konusunda yeterli performans göremediğimiz konular güncellenecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp onun bir röntgeni, MR'ı çekilecek. Önemli olan burada hizmetin hızlı gitmesi.” 

BM'ye 'çocukları savaştırmayı bırakma' sözü veren YPG/PKK bir çocuğu kaçırdı
Rusya'nın yeni balistik füzesi RS-28 Sarmat ABD'yi yok edebilir
Suriye'ye gelen ABD konvoyu görüntülendi
Seçime 1 gün kala Çipras'a anket şoku
Küresel ısınmanın geldiği son noktayı gösteren çarpıcı görüntü
Son dakika... Amanos Dağları'nda sıcak çatışma! Silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi
Fransa'dan müthiş iddia! 'Galatasaray, Falcao'ya teklif yaptı'
Yağmur Sarnıç icra yoluyla elinden alınan ve Emre Aşık’a verilen çocuklarına kavuştu
Sarar ailesine dehşeti yaşanan olayda flaş gelişme! Sınır dışı edilecekler
Yargıtay'dan emsal karar!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hepsi masaya yatırılacak
Son dakika... Pençe'de son durum: 61 terörist etkisiz hale getirildi
Uzun yolculuklara nasıl hazırlanmalısınız?
Beşiktaş'ta ayrılık! 1 hafta içerisinde yeni takımına imza atacak
Dünyanın en zengin insanı, 38 milyar dolarlık anlaşma ile boşandı
'Son durak' operasyonuna ait tapeler ortaya çıktı: Turistleri korsan durakla avladılar
Başkan Erdoğan Putin ile Libya'yı görüştü
Sıraları karalayan öğrencilere Bakan'dan çağrı
Alçaklığın sınırı yok! Gizli görevdeki MİT elemanlarını...
Bakan açıkladı: Bir hafta içerisinde ilk sondaj başlıyor
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ