19 Şubat 2020 Çarşamba 13:28:13 | Son Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 13:35:59
Başkan Erdoğan'dan darbe söylentilerine cevap: Bunlar tamamen bir kampanya
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni darbe söylentileri ile ilgili, "Bunlar tamamen bir kampanya, oyuna gelmeyelim" dedi. Osman Kavala'nın tahliye kararına da değinen Erdoğan, "Saygı duymak lazım" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar az sonra...
- Başkan Erdoğan'dan darbe söylentilerine cevap: Bunlar tamamen bir kampanya
- Milli Savunma Bakanı Akar: Gözlem noktalarımızın çekilmesi söz konusu değil
- Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz çıkışı: Doğru! Kontrolü sizdeydi ama başaramadınız
- Örgütün mahrem imamı itiraf etti! FETÖ'cü hain Kemal Batmaz'ın kod adı "Sedat"mış!
- Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a büyük şok! Büyükşehir belediyeleri UKOME'de çoğunluğu kaybetti!