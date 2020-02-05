  • Bist 100
    123323
  • Dolar
    5,9870
  • Euro
    6,6107
  • Altın
    299,0800
İstanbul
1 / 4
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü
Kayseri'de ahırında kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı Kayseri'de ahırında kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı
İstanbul'un en kalabalık 10 ilçesinin nüfusu 22 Avrupa ülkesinden daha fazla İstanbul'un en kalabalık 10 ilçesinin nüfusu 22 Avrupa ülkesinden daha fazla
Enkazda bulunan tek hatıra babaya teslim edildi Enkazda bulunan tek hatıra babaya teslim edildi
Türkiye depremzedeler için 'tek yürek' oldu Türkiye depremzedeler için 'tek yürek' oldu
Kişi başına en fazla araç Muğla'da Kişi başına en fazla araç Muğla'da
İstanbul Havalimanında termal kamera kontrolü devam ediyor İstanbul Havalimanında termal kamera kontrolü devam ediyor
Helal Akreditasyon Kurumu personel alım kriterlerinde düzenlemeye gitti Helal Akreditasyon Kurumu personel alım kriterlerinde düzenlemeye gitti
İstanbul'da taksici terörü devam ediyor! Bu kez kendi aralarında kavgaya tutuştular İstanbul'da taksici terörü devam ediyor! Bu kez kendi aralarında kavgaya tutuştular
İstanbul'da taksici terörü devam ediyor! Bu kez kendi aralarında kavgaya tutuştular İstanbul'da taksici terörü devam ediyor! Bu kez kendi aralarında kavgaya tutuştular
Bakan Gül: Ceza infaz yasası yakında Meclise gelecek Bakan Gül: Ceza infaz yasası yakında Meclise gelecek
Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar
Japonya'da yolcu gemisi karantinaya alındı: 10 kişide koronavirüs saptandı Japonya'da yolcu gemisi karantinaya alındı: 10 kişide koronavirüs saptandı
"İran, Suudi Arabistan ve BAE ile anlaşmazlıkları çözmek istiyor" "İran, Suudi Arabistan ve BAE ile anlaşmazlıkları çözmek istiyor"
Konya merkezli 'mahrem imam' operasyonunda gözaltı sayısı 27'ye çıktı Konya merkezli 'mahrem imam' operasyonunda gözaltı sayısı 27'ye çıktı
Bahçesaray'da çığın düştüğü bölgede arama çalışmaları sürüyor Bahçesaray'da çığın düştüğü bölgede arama çalışmaları sürüyor
ABD, Avrupa kıtasına en büyük askeri sevkiyatını gerçekleştiriyor! Sirenler çaldı harekete geçildi ABD, Avrupa kıtasına en büyük askeri sevkiyatını gerçekleştiriyor! Sirenler çaldı harekete geçildi
Evinize damacana su alırken 3 kritere dikkat! Evinize damacana su alırken 3 kritere dikkat!
İş vaadiyle kandırılıp savaştırılmak istenen Sudanlı 80 genç, daha Darbeci Hafter'i reddetti İş vaadiyle kandırılıp savaştırılmak istenen Sudanlı 80 genç, daha Darbeci Hafter'i reddetti
Yasmin Erbil: Hastayız diye ölelim mi? Yasmin Erbil: Hastayız diye ölelim mi?
Koronavirüs için 6 çeşit doğal sabunu Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e gönderdi Koronavirüs için 6 çeşit doğal sabunu Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e gönderdi
Ünlü dizi oyuncusu Shannen Doherty kamera karşısında açıkladı: Dördüncü evre kanserim Ünlü dizi oyuncusu Shannen Doherty kamera karşısında açıkladı: Dördüncü evre kanserim
Fas: Filistinlilerin ABD planını zorla kabul etmesi gerekmiyor Fas: Filistinlilerin ABD planını zorla kabul etmesi gerekmiyor
TÜROFED Başkan Yardımcısı İşler: Türk turizmi Çin'den kaynaklı açığı kapatabilecek potansiyele sahip TÜROFED Başkan Yardımcısı İşler: Türk turizmi Çin'den kaynaklı açığı kapatabilecek potansiyele sahip

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Şubat 2020 Çarşamba 11:26:55 | Son Güncelleme: 05 Şubat 2020 Çarşamba 12:07:46

Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında partililere hitap ediyor. ''Suriye konusunda izleyeceğimiz stratejiyi paylaşmak istiyorum'' ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, ''Askerlerimize yapılan saldırı Türkiye açısından Suriye’de yeni bir dönemin miladıdır'' dedi. Şubat ayında rejimin gözlem noktalarının gerisine çekilmesini umut ettiklerini belirten Başkan Erdoğan, ''Rejim bunu yapmazsa Türkiye Cumhuriyeti bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır'' dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları;

Önceki gün İdlib’de uğradıkları alçak saldırı sonucu şehit olan askeri ve sivil personelimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

BAŞKAN ERDOĞAN, YENİ SURİYE STRATEJİSİNİ AÇIKLIYOR

Suriye konusunda izleyeceğimiz stratejiyi paylaşmak istiyorum.Türkiye’nin Suriye’deki varlığı basit çıkar hesapları sonucu ortaya çıkmış değildir. Yıllarca sabrettik. Suriye halkına desteğimizi hep sınırlarımızın bu tarafında verdik.

"ADANA MUTABAKATI ANLAŞMASININ GEREĞİ ORADAYIZ"

2015 yılından itibaren Suriye’deki kriz tamamen kontrolden çıktı. Rejim ve terör örgütlerinin sınırlarımızı taciz etmeye başladığı bir noktaya ulaştı. Rusya ile yaşadığımız ve provokasyon olarak kabul ettiğimiz FETÖ’nün doğrudan içinde olduğu uçak krizi Suriye krizini daha da içinden çıkılmaz hale getirdi. Suriye hükümetiyle 1998’de imzaladığımız Adana mutabakatı Türkiye’ye Suriye topraklarında operasyon yürütme hakkı tanıyor. Bu çerçevede ilk olarak 2016 Ağustos'unda Fırat Kalkanı harekatını başlattık. 3 bin DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirerek Cerablus ve El Bab’ı temizledik. Bizim elimizde kapı gibi Adana Mutabakatı anlaşması var ve biz bu anlaşmanın gereği oradayız. Fırat Kalkanı harekatı DEAŞ’a karşı yapılan tek ciddi operasyondur.

"DÜNYA VAHŞETE SESSİZ KALDI"

Suriye rejimi ağır bir yıkımın ardından Halep’i ele geçirmekle meşguldü. 2017 yılında Astana görüşmeleri başladı. İdlib, Humus, Hama, Lazkiye, Doğu Guta bölgelerinin çatışmasızlık alanı olması kabul edildi. Ama bu mutabakata uymadılar. Dünya bu vahşete sessiz kaldı. 2018 yılı Ocak ayındaki Zeytindalı Harekatı ile Afrin’i de teröristlerden temizledik. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4500’ü buldu. Rusya ile Soçi’de İdlib’de gerginliği azaltma bölgesi konusunda anlaştık. Tüm bu süreçleri ABD ile birlikte Rusya ile birlikte en üst düzeyde tesis ettiğimiz temaslarla yürüttük. Sınırlarımızda bir terör koridoru oluşturma gayretleri hiç durmadı. Amacın bir terör örgütü eliyle Suriye’yi bölme olduğu açıktı. Amaç petrol kuyularıydı. Bunun üzerine 2019 yılı Ekim ayında ABD ile de gereken mutabakatı sağlayarak Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık.

"BU SALDIRI SURİYE'DE YENİ BİR DÖNEMİN MİLADIDIR"

Bugün geldiğimiz noktada ne İdlib'de ne de Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki güvenli bölge mutabakatlarının işlemediğini görüyoruz. Suriye’de anlaşmalara uyulmuyor.

Askerlerimize yapılan saldırı Türkiye açısından Suriye’de yeni bir dönemin miladıdır. Çünkü bu askerlerimize karşı taammüden yapılmış bir saldırıdır. Türk askerinin kanını aktığı bir yerde hiçbir şeyin eskisi gibi devam etmesine izin veremeyiz.

Taraflardan biri uymayacaksa bu mutabakatlar neden yapılıyor?

Rejim denilen kuklanın kendi ülkesinde herhangi bir karşılığı yokken suni solunumla yaşatıldığının farkında olmadığımız mı düşünülüyor.

Ülkemizdeki Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerine bilinçli olarak dönmelerin engellendiğini bilmediğimiz mi sanılıyor.

Türkiye her ne yapacaksa bunu hiçbir masumun canına zarar gelmeden yapma prensibiyle hareket ediyor. Aksi takdirde zalimlerden bir farkımız kalmaz.

Medeniyetimizin ve kültürümüzün bize gösterdiği yol 'zalimin başını ezmek mazluma sahip çıkmaktır.'

Her kim “Türkiye’nin Suriye’de ne işi var?” diyorsa ya gafildir ya da taammüden bu milletin hasmıdır.

Bölgemizin güvenliği ve huzuru için çalışmayı sürdüreceğiz.

"REJİM BUNU YAPMAZSA TÜRKİYE CUMHURİYETİ YAPMAK ZORUNDA KALACAKTIR"

İdlib’den harekete geçen kişi sayısı 1 milyona yaklaştı. Kimsenin böyle bir yükü omuzlarımıza yükleme hakkı yoktur.

Bu çarpık fotoğrafı düzelterek İdlib halkının evinde güvenle yaşatmakta kararlıyız.

Bundan sonra mutabakat ihlallerine göz yummayacağız.

Rejimin gözlem noktası sınırlarına çekilmesini dün akşam Sayın Putin’e ifade ettim.

Şubat ayı içinde rejimin gözlem noktalarımızın gerisine çekilmesi umut ediyoruz.

Rejim bunu yapmazsa Türkiye Cumhuriyeti bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır.

Rejimin ihlalleri muhalif grupların ihlallerinden kat ve kat fazladır.

Dost unsurlara havadan ve karadan yapılan her saldırı kaynağına bakılmaksızın misliyle cevaplandırılacaktır.
Madem İdlib’deki askerlerimizin güvenliği sağlanamıyor bunu bizzat yapma hakkımıza kimse itiraz edemez.

"PUTİN İLE KAPSAMLI BİR TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTIM"

TSK’nın hava ve kara unsurları tüm harekat bölgesinde serbestçe hareket edecek gerektiğinde operasyon yürüteceklerdir.

Tel Rıfat bölgesi derhal teröristlerden temizlenerek Suriye halkına bırakılmalıdır.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde halen terör örgütü kontrolünde olan kısımlar vardır.

Türkiye bu bölgelerle ilgili mutabakatlarında terör örgütünün ülkemize karşı saldırılarının durdurulması şartını ortaya koymuştur. Bu beklentimiz karşılanamadı.

Madem bu saldırılar garantör ülkeler tarafından sağlanamıyor bizim bu işi bizzat kendimizin yapması kaçınılmaz hale gelecektir.

Önümüzdeki günlerde beklediğimiz adımlar atılmadığı takdirde Barış Pınarı Harekat bölgesinden operasyonu sürdürmekten çekinmeyeceğiz.

Suriye’deki krizi sona erene kadar en doğru en sağlıklı en güvenli ve sürdürülebilir çözümü bulmaktır.

Rusya ile dostluğumuzun sürmesine özel önem veriyoruz.

Rusya’dan tek beklentimiz Suriye’deki hassasiyetlerimizi daha iyi anlamasıdır.

Dün akşam Sayın Putin ile verimli ve kapsamlı bir telefon görüşmesi yaptım.

Kendisiyle tekrar bir araya geleceğiz.

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ