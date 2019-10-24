  • Bist 100
    100346
  • Dolar
    5,7666
  • Euro
    6,4103
  • Altın
    278,2070
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! TRT1 özel yayın Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! TRT1 özel yayın
Lokum kutusunu fırlatan AP milletvekili cezalandırıldı Lokum kutusunu fırlatan AP milletvekili cezalandırıldı
Fernando Alonso'nun Dakar Rallisi'ne katılacağı açıklandı Fernando Alonso'nun Dakar Rallisi'ne katılacağı açıklandı
Galatasaray'da Claudia Cuic'in çapraz bağları koptu Galatasaray'da Claudia Cuic'in çapraz bağları koptu
Başkan Erdoğan'dan BM mesajı Başkan Erdoğan'dan BM mesajı
Meksika'da 9 ceset bulundu Meksika'da 9 ceset bulundu
Mozart'ın 11 yaşında bestelediği eseri aynı yaşta çalacak Mozart'ın 11 yaşında bestelediği eseri aynı yaşta çalacak
Bir ilk olacak! S-400’lerin Rusya sınırları dışındaki ilk tatbikatı Bir ilk olacak! S-400’lerin Rusya sınırları dışındaki ilk tatbikatı
Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılıyor Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılıyor
Katil Esed rejimi İdlib'e yine saldırdı! Ölümle birlikte göç sayısı da artıyor... Katil Esed rejimi İdlib'e yine saldırdı! Ölümle birlikte göç sayısı da artıyor...
Sergio Ramos'a 1 milyon Euro'luk şok ceza Sergio Ramos'a 1 milyon Euro'luk şok ceza
Nijerya, Rusya'dan savaş helikopteri satın alacak Nijerya, Rusya'dan savaş helikopteri satın alacak
Trabzonspor'dan Krasnodar'a dostluk yemeği Trabzonspor'dan Krasnodar'a dostluk yemeği
Trump: Petrol sahalarında DEAŞ'ın yapılanmasına asla müsaade etmeyeceğiz Trump: Petrol sahalarında DEAŞ'ın yapılanmasına asla müsaade etmeyeceğiz
'Merkez Bankası, öz güvenini gösterdi' 'Merkez Bankası, öz güvenini gösterdi'
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu
Bilişim Vadisi Türk teknolojisini Singapur'a taşıyor Bilişim Vadisi Türk teknolojisini Singapur'a taşıyor
Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü
FETÖ'cü darbeciler erlere cephane taşıtmış FETÖ'cü darbeciler erlere cephane taşıtmış
PFDK kararları açıklandı! Denizlispor Başkanı Ali Çetin'e ceza geldi PFDK kararları açıklandı! Denizlispor Başkanı Ali Çetin'e ceza geldi
Tekirdağ'da dere kenarında bebek cesedi bulundu Tekirdağ'da dere kenarında bebek cesedi bulundu
Görümce filmi konusu ne? Görümce filmi oyuncuları kimler? Görümce filmi konusu ne? Görümce filmi oyuncuları kimler?
Motosikletli 'Örümcek Adam’ gülümsetti Motosikletli 'Örümcek Adam’ gülümsetti
Motosikletli 'Örümcek Adam’ gülümsetti Motosikletli 'Örümcek Adam’ gülümsetti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Ekim 2019 Perşembe 20:03:21 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 20:05:14

Başkan Erdoğan'dan BM mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin kurucu üyeleri arasında yer aldığı Birleşmiş Milletler (BM) Teşkilatı'nın 74'üncü yıl dönümünü tebrik ediyorum. Medeniyetlerin, kıtaların ve kültürlerin kavşak noktası İstanbul'u, bir BM merkezi haline getirmek ana hedeflerimizden biridir. Bu amaçla şimdiye kadar önemli adımlar attık" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in kuruluşunun 74'üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Ülkemizin kurucu üyeleri arasında yer aldığı Birleşmiş Milletler (BM) Teşkilatı'nın 74'üncü yıl dönümünü tebrik ediyorum. BM çatısı altında insanlığın barış, huzur, istikrar ve refahı için çaba harcayan herkese ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye olarak, kurallara dayalı küresel sistemin merkezinde bulunan BM'nin ve temsil ettiği değerlerin en güçlü savunucularından biriyiz. BM genel bütçesine en fazla katkı sağlayan 14'üncü ülkeyiz. BM'nin barışı koruma operasyonlarına Kore Savaşından bu yana düzenli katkı sağlıyoruz. Ayrıca Arabuluculuk Dostlar Grubu ve Medeniyetler İttifakı gibi iki önemli girişimin liderliğini yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL'U, BİR BM MERKEZİ HALİNE GETİRMEK ANA HEDEFLERİMİZDEN BİRİDİR'

Başkan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Medeniyetlerin, kıtaların ve kültürlerin kavşak noktası İstanbul'u, bir BM merkezi haline getirmek ana hedeflerimizden biridir. Bu amaçla şimdiye kadar önemli adımlar attık. Bu çabalar neticesinde İstanbul, muhtelif BM ajanslarının bölgesel merkezlerinden biri haline dönüştü. İstanbul'da BM Gençlik Merkezi kurarak, bu çabalara yeni bir boyut kazandırmak istiyoruz. Yapmış olduğumuz teklife BM tarafının sergilediği müspet yaklaşımdan büyük memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin BM çatısı altında en etkin rol oynadığı konuların başında insani meseleler bulunuyor. 2016 yılında tarihte ilk defa Dünya İnsani Zirvesine İstanbul'da ev sahipliği yaptık. Suriye kaynaklı düzensiz göç krizinde uluslararası toplumun vicdanı olduk. Milli gelire oranla dünyanın en cömert ülkesiyiz. Savaş ve çatışmalardan dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan 3 milyon 650 bin Suriyeli sığınmacıyı ülkemizde misafir ediyoruz. Suriye'nin kuzeyinde 3 milyon civarında yerlerinden edilmiş insanın temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 9 Ekim 2019 tarihinde başlattığımız Barış Pınarı Harekatı'yla da ilk etapta 1 milyon Suriyelinin gönüllü ve güvenli bir şekilde kendi ülkelerine geri dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz."

'BM GÜVENLİK KONSEYİ'NİN REFORMA TABİ TUTULMASI, ARTIK BİR ZORUNLULUKTUR'

Başkan Erdoğan, BM'nin daha adil, etkin, şeffaf ve verimli hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için, BM teşkilatının daha adil, etkin, şeffaf ve verimli hale getirilmesi şarttır. Beş daimi üyenin iradesine bağlı bir şekilde çalışan BM Güvenlik Konseyi'nin reforma tabi tutulması bir ihtiyaçtan öte artık bir zorunluluktur. Üye devletlerin tamamının eşit şekilde temsil edildiği BM Genel Kurulu muhakkak güçlendirilmelidir. Türkiye olarak, BM 75'inci Genel Kurul Başkanlığı görevini üstlenme niyetimizi 2014 yılında açıkladık. Bu görev için eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday gösterdik. Tecrübeli bir diplomat ve siyasetçi olan Sayın Bozkır’ın bu görevi en güzel şekilde yürüteceğine inanıyoruz. Bu düşüncelerle Birleşmiş Milletler Teşkilatının faaliyetlerinin uluslararası barış ve huzura hizmet etmeyi sürdüreceğine inanıyor, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ