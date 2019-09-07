Başkan Erdoğan'dan Beşir Atalay'a: Benden randevu istiyor

Son dönemlerde yeni parti kuracağı konuşulan isimlerle ilgili çok önemli tespitlerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendisini ziyarete gelen Beşir Atalay'la ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"ONLARIN NE YAPTIĞININ BİR KIYMETİ YOK"

Başkan Erdoğan MYK'daki değerlendirmelere, "onların ne yaptığı önemli değil. Bizin ne yaptığımız önemli. Onların ne yaptığının bir kıymeti yok. Boşverin, büyütmeyin. Bizim yapacak çok işimiz var. Kendi işimize bakalım." cevabını verdi.

İsim vermeden Babacan'la hareket eden eski bakan Beşir Atalay'ı da eleştiren Başkan Erdoğan, "Partiden istifa etmiş. Benden randevu istiyor. Gelmiş 70 yaşına. Bu saatten sonra ne demeye geleceksin bana. Biraz tuhaf buldum açıkçası" sözleriyle gündem oluşturacak tespitlerde bulundu.