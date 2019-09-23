23 Eylül 2019 Pazartesi 20:21:36 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 20:24:34
Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Bahçeli’den sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine şifa temennisinde bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Erdoğan, görüşmede, Bahçeli'den sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine şifa temennisinde bulundu..
AA
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