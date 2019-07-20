Başkan Erdoğan'dan Ayaz ve Nupelda'nın babasına taziye telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de terör örgütü PKK'nın araziye tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaşamını yitiren 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda kardeşlerin babası Ekber Güloğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini dile getirdi.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Ayaz ve Nupelda'ya Allah'tan rahmet, aile üyelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

(AA)