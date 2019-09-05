Başkan Erdoğan'dan Avrupa'yı titretecek mülteci mesajı: Kapıları açmak zorunda kalacağız

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, Suriye'deki gelişmelere değindi. Erdoğan güvenli bölge konusunda ABD'ye Eylül'ün son haftasına kadar süre tanırken mültecilerle ilgili Türkiye'ye tehditvari açıklamalar yapan AB ve Avrupa ülkelerine de resti çekti. Eylül'ün son haftasına kadar gerekli adımların atılmaması durumunda Türkiye'nin düğmeye basacağını kaydeden Erdoğan AB'nin verdiği sözleri yerine getirmediğini vurguladı ve 'Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz? Şimdiye kadar AB ve diğer dünya ülkelerinden destek alamadık. Destek gelmezse kapıları açmak zorunda kalabiliriz' dedi.

"KAPILARI AÇABİLİRİZ"



İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları;

Şimdi İdlib tehdidi var, Afganistan'dan gelenler var. Bir taraftan geliyor, bir taratan gidenler var. Bu yolculuk bizi farklı yönlere gidebilir. Oldu oldu, biz de kapıları açmak zorunda kalırız. Destek verecekseniz verin, bu yükü sadece biz mi çekeceğiz? Bu zulme biz vesile olamayız. Siz de nasıl taşınırmış bir görün. Dünyadan olması gereken desteği alamadık, almak için bunu yapmak zorunda kalabiliriz. Buradaki insanların kendi evlerinden yaşamalarını temin etmeye çalışıyoruz.

Fırat'ın doğusu ile Irak sınırı arasındaki Suriye topraklarını güvenli hale getirecek adımlar atıyoruz. Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki duruma daha fazla seyirci kalma durumu yoktur. Eylül'ün sonuna kadar kendi istediğimiz şekilde başlatmakta kararlıyız. ABD ile yapmak istiyoruz, ancak böyle bir zemin oluşmazsa hazırlıklarımız tamam, kendi imkanlarımızla bu işe başlayacağız.



