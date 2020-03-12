Başkan Erdoğan'dan anlamlı 12 Mart paylaşımı: Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın
Başkan Erdoğan, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan 'Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, İstiklal Marşı'nın kabulunünün 99. yıl dönümü için bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi;
“Milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesindeki kahramanlığını, azmini, inancını ve kararlılığını anlatan, en zorlu günlerde milletimize cesaret ve moral kaynağı olan İstiklal Marşımız, en kıymetli ortak değerlerimizdendir.
Aziz milletimizin vatan topraklarının her karışında işgale karşı mücadele verdiği bir dönemde yazılan, istiklalimizin sembolü olan İstiklal Marşımız, gerçek bir bağımsızlık beyannamesidir.
Vatan ve bayrak sevgisinin timsali, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un bizlere miras bıraktığı İstiklal Marşımız, milletimizin hasletlerini, milli ve manevi değerlerini, ideallerini en veciz şekilde özetleyen, bugün hepimizin ihtiyaç duyduğu milli mutabakatı karşılayacak kapsayıcılıkta bir destandır.
Tarihinin her döneminde bağımsızlığına ve vatanına yönelen tehditlere birlik ve beraberliğinden ödün vermeden karşı koyan aziz milletimiz, inanıyorum ki Akif’in İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu değerlerimize her zaman sahip çıkacak; ortak sesimiz, ortak vicdanımız olan İstiklal Marşımızı ilelebet muhafaza edecektir.
İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”
İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN O PAYLAŞIMI
İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yıl dönümünde, #MehmetAkifErsoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum. https://t.co/M8OGMsJ2Kd pic.twitter.com/txdwdpMT3H— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 12, 2020
- Gazeteci Hrant Dink cinayetinden yargılanan emekli istihbaratçı Şeref Ateş öldürüldü
- Başkan Erdoğan'dan anlamlı 12 Mart paylaşımı: Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın
- Eski İngiliz istihbaratçının ölümüne ilişkin soruşturmanın detayları emniyet raporunda
- Külliye'deki koronavirüs zirvesnde dikkat çeken detay
- Gururumuz SİHA'lar için yeni merkez kuruluyor