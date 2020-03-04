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04 Mart 2020 Çarşamba 12:59:54 | Son Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 13:01:46

Başkan Erdoğan'dan AB'ye çok sert tepki: Bunların birkaç yüzü var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ülkelerinin göçmenlere karşı tutumunu sert bir dille eleştirdi. AB'nin ikircikli davrandığını kaydeden Erdoğan, "Bunların tek yüzü yok, maalesef birkaç yüzü var" diye konuştu. Erdoğan ayrıca Avrupa ülkelerine, "Gelen mültecilere saygılı davranın" çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ülkelerinin göçmenlere karşı tutumunu sert bir dille eleştirdi. Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı konuşma şöyle:

"Bugün mültecilere kapıları kapatan, vurarak geri döndürmeye çalışan her Avrupa ülkesi, insan haklarını çiğnemektedir. 

Yunanistan botları şişleyerek batırıyor ve içlerindeki yavruları anneleriyle beraber ölüme terk ediyor. 

Aynı Yunanistan, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi zulmünden kaçarak Suriye'ye sığınıyordu. 

Mültecileri, özellikle ülkesine sokmamak için kurşunla öldürmeye kadar her yolu deneyen Yunanlı bir gün bu merhamete kendilerinin de ihtiyacı olabileceğini unutmamalıdır. 

Geçmişte Nazi saldırılarından kaçarak Suriye'ye sığınan Yunanlılara yapılan yardımı gösteren fotoğraf) Bu fotoğrafta yemek ve kıyafet dağıtılan Yunanlı erkek ve kız çocuklardan birisi de belki Miçotakis'in büyükbabası veya büyükannesidir.

Hemen, şurada mültecilerin akınında Avrupa Birliği kalkıyor 350-350 milyon euro olmak üzere para yardımı, bot, silah, asker göndermeye hazırız diyor. Peki 10 yıldır 4 milyon mülteciyi topraklarında barındıran Türkiye'ye böyle bir destek verdiniz mi? Bunun kararını anında alabiliyorsunuz. Bugün bendeler, geliyorlar. Konuşacağız. Vermiyorlar. Çünkü ikircikli davranıyorlar. Bunların tek yüzü yok, maalesef birkaç yüzü var.

Avrupa ülkeleri, gelecek mültecilere saygılı davransınlar."

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