Başkan Erdoğan'dan ABD'ye: Bu kadar küçüldünüz mü! Bu ne hal

İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları....

"BU KARARI TANIMIYORUZ"

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki tasarılardan biri sözde Ermeni soykırımı iddilarıyla ilgili. ABD kamuoyunda ülkemiz aleyhine oluşan hava kullanılarak geçirildi. Fırsatçılık yapıldı. Tüm dünyaya sesleniyorum bu atılan adımın hiçbir kıymeti harbiyesi yok, bunu tanımıyoruz. Kendileri çalıp, kendileri oynuyorlar. Buna rağmen ülkemize atılan iftiranın bir ülke parlamentosunda kabul edilmesinden üzüntülüyüz. Dedik ki, bu iş tarihçilerin işidir. Bu iş arkeologların işidir. Görevlendirelim onlar bu çalışmayı yapsınlar. Bu işe bir siyaset gömleği giydirilmesin. Arşivlerimizde 1 milyonun üzerinde belge var. Ermeniler bugüne kadar herhangi bir arşiv sunamadılar. Yok ki sunsunlar. Bal bal demekle ağız tatlanmaz. Suçlusun demekle bizi suçlayamazsınız. Bu adımı, bu kararı biz tanımıyoruz. ABD'ye sesleniyorum. Asala 21 farklı ülkede Türk elçiliklerine yüzden fazla silahlı saldırı gerçekleştirdi, haberiniz var mı. 40'ın üzerinde temsilcimiz şehit oldu.

"YA TESLİM EDİN, YA DA SUÇLU İADESİ BEKLEMEYİN"

Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen diğer tasarı ipe sapa gelmez iddialarla yaptırım talebiyle ilgilidir. Hiçbir tutarı olmayan bu tasarıyı da şiddetle reddediyoruz. ABD bir FETÖ'ye mahkum olacak kadar küçüldü mü? Kalkıp da 400 dönüm arazi tahsis ettiğimiz bu adamın Adalet Bakanlığımız 90 koli suç raiyası gönderdi. İnceleyin. Bakmıyorsunuz terörist başını ülkenizde saklıyorsunuz. Bu sizin özel olarak değerlendirme noktasında kullandığınız bir namivela mıdır. Bundan size bir fayda gelmez. Ya bunu bize teslim edeceksiniz, ya da bizden suçluların iadesi konusunda bir iade beklemeyin.



ABD ZİYARETİ ERTELENECEK Mİ?



Grup toplantısının ardından gazetecilerin ABD ziyaretine ilişkin soru üzerine de açıklama yapan Başkan Erdoğan 'Henüz karar vermedim ama Putin ile her an görüşebilirim' dedi.



