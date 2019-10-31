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31 Ekim 2019 Perşembe 20:52:04 | Son Güncelleme: 31 Ekim 2019 Perşembe 21:23:07

Başkan Erdoğan: Suriye krizi boyunca neredeyse her adımda biz yalnız bırakıldık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan; "Suriye krizi boyunca neredeyse her adımda biz yalnız bırakıldık. Ancak uzun uğraşlar ve fedakarlıklar neticesinde Suriye'de oluşturduğumuz güvenli bölgeler, bugün ülkedeki en huzurlu ve yaşanabilir yerlerdir" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda gündemde yaşanan gelişmelere değindi. Başkan Erdoğan; "Suriye krizi boyunca neredeyse attığımız her adımda biz yalnız bırakıldık." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan, aynı zamanda; "Bugün Türkiye Sağlık alanında dünyanın en önde gelen ülkelerinden biridir.  Tüm dünyada örnek alınan bir sağlık reformunu kısa sürede hayata geçirdik. Yerli ilaç, aşı ve cihaz üretimini, öyle sadece adı yerli, kendisi yine dışa bağımlı şekilde değil, formülünün geliştirilmesinden nihai ürüne kadar tüm aşamalarıyla kendimize ait hale getirmekte kararlıyız. Yerlileşmeye gizli bir direniş var. Yapılan tüm engellemeleri daha yakından takip altına alacağız" dedi. 

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bugün Türkiye sağlık alanında dünyanın en önde gelen ülkelerinden biridir.

Hemen kolları sıvayıp tüm dünyada örnek alınan sağlık reformunu kısa sürede hayata geçirdik.

Sağlık çalışanlarının sayısını 378 binden 1 milyon 24 bine ulaştırdık.

Sağlıkta gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşümde tek gayemiz vardı o da milletimize sağlık hizmetini en makul maliyetle sunabilmekti.

Hedeflediğimiz düzeyde ve en makul maliyetle sağlık hizmeti vermeyi başardık. Bu hizmeti sadece kendi vatandaşlarımızla sunmakla kalmadık, ülkemizi sağlık alanında çekim merkezi haline dönüştürdük.

Obama bizim ülkemizdeki sağlık reformunu gerçekleştirmeye çalıştı ama başaramadı.

Şunu söyleyeyim, niyet halis olunca akıbette hayır olur.

İlaç, aşı ve cihaz üretimimizin tüm aşamalarını yerli hale getirmekte kararlıyız.

Vatandaşlarımızdan bazırlarının yabancı menşei ilaçlara ve aşılara mesafeli yaklaştığını görüyoruz.

Yerlileşmeye gizli bir direniş var. Yapılan tüm engellemeleri daha yakından takip altına alacağız.

Sağlık alanında ülkemizin yerini çok daha yüksek noktaya çıkaracağız.

Hep birlike hareket edersek her meselemiz gibi sağlıktaki sıkıntılarımızın üstesinden kolayca geleceğimiz açıktır.

Ülkemiz, Allah'ın insanlara verdiği nimet bulma, ortaya çıkarma ve faydaya dönüştürme çabası olarak kabul ettiğim biyoteknoloji araştırmalarında da en üst sıralarda yer almalıdır.

HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEKTE KARARLIYIZ

Bunun için gereken her türlü çabayı göstermekte her türlü desteği vermekte kararlıyız.

Sağlık çalışanlarının sayısı 1 milyon 24 bine ulaştırdık.

Bu topraklarda, kadim zamanlardan bu yana sağlık ve tıp konusunda çok farlı ciddi çalışmalar yürütülmüştür.

İnsanın sağlığının nasıl bozulduğuna ve nasıl tedavi edileceğine ilişkin, bugün hala karşılığı olan başarılı eserler bırakılmıştır.

TÜM AŞAMALARI KENDİMİZE AİT HALE GETİRMEKTE KARARLIYIZ

Yerli ilaç, aşı ve cihaz üretimini, öyle sadece adı yerli, kendisi yine dışa bağımlı şekilde değil, formülünün geliştirilmesinden nihai ürüne kadar tüm aşamalarıyla kendimize ait hale getirmekte kararlıyız. Vatandaşlarımızdan bazılarının yabancı menşeli ilaçlara ve aşılara mesafeli yaklaştığını görüyoruz. İlaçları ve aşıları halkımızın hassasiyetlerine uygun şekilde üretip hizmete sunduğumuzda bu sorunu da aşmış olacağız.

Obama, ABD'de bizim sağlık sistemimizin küçük bir modelini uygulamaya çalıştı ama gerçekleştiremedi

Suriye krizi boyunca neredeyse attığımız her adımda biz yalnız bırakıldı

Ayrıntılar az sonra...

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