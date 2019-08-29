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29 Ağustos 2019 Perşembe 22:46:06 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 22:47:16

Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbali için canından aziz bildiği vatanı uğrunda aynı fedakarlık ve cesareti göstermeye hazırdır." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, Türk milletinin dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbali içincanından aziz bildiği vatanı uğrunda aynı fedakarlık ve cesareti göstermeye hazır olduğunu belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin milli bekamızı korumak gayesiyle sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğü mücadele, bunun en açık delilidir." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin şanlı tarihinin altın halkalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümünün kutladığına işaret ederek, Büyük Zafer'in 97. yılında millete bu zaferi armağan eden İstiklal Harbi'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Büyük Millet Meclisi'nin saygıdeğer üyelerini ve kahraman Türk ordusunun tüm askerlerini rahmetle minnetle yad etti.

Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan Türk vatandaşlarının her birinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"26 Ağustos 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal’in Başkomutanlığında başlayan Büyük Taarruz, verilen çetin mücadelelerinin ardından Dumlupınar’da zafere taşınmıştır. 30 Ağustos’ta kazanılan bu destansı zaferle milletimiz, kendisine reva görülen esaret gömleğini yırtıp atmış, ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin de müjdesi olan Büyük Zafer, tarihten silinmek istenen Türk milletinin yeniden şahlanışının adıdır. Tarihteki tüm zaferlerimiz gibi 30 Ağustos’un arkasında da gözlerini kırpmadan hayatını feda eden kahramanlarımızın cesaretleri vardır. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbali için canından aziz bildiği vatanı uğrunda aynı fedakarlık ve cesareti göstermeye hazırdır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin milli bekamızı korumak gayesiyle sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğü mücadele, bunun en açık delilidir. Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta ve Doğu Akdeniz'de ülkemize karşı kurulan tüm tuzakları bozmaya kararlıyız. Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının gasbedilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Büyük Zafer'den aldığımız ilham ve cesaretle Türkiye’yi daha aydınlık, daha müreffeh bir geleceğe taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Ülkemize güvenen dostlarımızın desteği, aziz milletimizin dirayeti, bize inanan kardeşlerimizin duasıyla tıpkı 97 sene önce olduğu gibi, inşallah kutlu mücadelemizi zaferle taçlandıracağız. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."

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