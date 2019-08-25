Başkan Erdoğan'dan 26 Ağustos Zafer Haftası mesajı

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Malazgirt Zaferi’yle Anadolu’yu yurt edinen aziz milletimiz, İstiklal Savaşı’yla bu toprakların ebediyen yurdumuz olarak kalacağını tüm dünyaya ilan etmiş, 30 Ağustos’ta elde edilen destansı zaferle birlikte, hepimizin ortak mirası olan Cumhuriyetimizin temelleri atılmıştır.

Malazgirt Zaferi’nin kazanıldığı ve Büyük Taaruz’un zaferle sonuçlandığı Ağustos ayının son haftasını, büyük bir gurur ve onurla Zafer Haftası olarak kutluyoruz.

Tarih boyunca birlik ve beraberliğimizi yıkmaya tevessül eden her türlü girişimi, her türlü saldırıyı boşa çıkaran aziz milletimiz, 1071’de Malazgirt Zaferi’yle başlattığı şanlı yürüyüşü 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da elde ettiği büyük zaferle taçlandırmıştır.

Bu zafer, aziz milletimize aydınlık bir geleceğe ulaşma yolunda önemli hamleleri hayata geçirme moral ve gücünü vermiş; Cumhuriyet’in ilanının ardından hızla, ilerleme ve gelişme yolunda adımlar atılmaya başlanmıştır.

Ecdadımız bizlere vatan ve bayrak sevgisini, kahramanlık ve cesareti kutsal bir miras olarak bırakmıştır. Gelecek nesillere aktarılacak olan bu yüce hasletler, geleceğe yürüyüşümüzde her zaman yolumuzu aydınlatacak, bizleri güçlü kılacaktır.

Zafer Haftası vesilesiyle, Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor; vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum