Başkan Erdoğan'dan 2020 mesajı: Parlak bir yıl bizi bekliyor

Turgay Güler (Kuala Lumpur)

Erdoğan, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki temaslarının sonunda yaptığı açıklamada, “2020 çok daha parlak bir yıl olacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, 17-18 Aralık’ta Cenevre’de 1. Küresel Mülteci Forumu’na, 18-19 Aralık’ta ise Malezya’da düzenlenen olan Kuala Lumpur Zirvesi’ne katıldı. Malezya’dan Türkiye’ye dönüşü öncesinde Erdoğan, aralarından Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler’in de bulunduğu gazeteci ve televizyonculara, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

SIKINTILAR AŞILDI

Ekonomiye dair 2020 yılı için durum değerlendirmesi yapan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Tek haneli rakamların, olumlu gelişmelerin alameti olduğunu ve faizin düşmesiyle yatırımların arttığını belirten Başkan Erdoğan, “2020 içinde inşallah tek haneliye gidiyoruz” ifadelerini kullandı. Ekonomideki toparlanmanın neticelerini almaya başladıklarına dikkat çeken Erdoğan, kamu ve özel bankaların kredi musluklarını girişimciye açtığını, açmaya devam edeceğini söyledi. Erdoğan, “İnşallah 2020, yatırımlarda da Türkiye’nin sıçrama yılı olacak” dedi. Uluslararası girişimci ve yatırımcıların Türkiye’ye yeniden gelmeye başlayacağını dile getiren Erdoğan, sıkıntıların büyük oranda aşılmış vaziyette olduğunu, asgari ücretle ilgili çalışmaların da süratle bitirileceğini söyledi. Hiç kimsenin endişe etmemesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Onlar da bitirildikten sonra zaten 2020 çok daha parlak bir yıl olacak” dedi. Asgari ücret çalışmalarının kendisine sunulmasının ardından tarafları memnun edecek bir adım atacaklarını söyleyen Erdoğan, “İnşallah jestimizi yaparız” dedi.

AYNI KARARLILIK SÜRECEK

Faiz tek haneye geldiğinde enflasyonun da tek haneli olduğunu göreceklerini belirten Erdoğan, “Zaten enflasyon tek haneyi yakaladı ama şimdi biz, yıl olarak da tek haneli olduğunu inşallah göreceğiz” diye konuştu. Faiz oranında yüzde 12’yi gördüklerini söyleyen Erdoğan, “Bu çok ciddi manada Merkez Bankası’nın kararlılığını gösterdi ve bu kararlılıkla şu an itibarıyla çok ciddi oranlarda faizi düşürdüler. 2020’de de bunun aynı kararlılıkla devam ettiğini inşallah göreceğiz” ifadelerini kullandı.

KONUT SEKTÖRÜ EKONOMİYİ CANLANDIRACAK

TOKİ’nin 100 bin konut projesine E-Devlet'ten 128 bin, bankadan 150 bin civarında müracaat olduğunu açıklayan Erdoğan, rakamların beklentinin ne kadar yükse ve TOKİ’ye ne kadar güven olduğunu gösterdiğini söyledi. Erdoğan, konut sektöründeki hareketlenmenin en az 250 sektöre doping etkisi yapacağına dikkat çekti. Her yıl, 100 bin konut yapmayı planladıklarını belirten Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 200 bine çıkarma teklifinde bulunduğunu dile getirdi. Erdoğan, “100 bini süratle sahiplerine zamanında teslim edelim. Ondan sonraki süreci ayrıca değerlendirme durumuna geliriz” dedi.

ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI DURACAK DEĞİLİZ

ABD’den gelen yaptırım tehditlerine rest çeken Erdoğan, “Biz de kendi yaptırımlarımızı kesinlikle uygulamaya sokarız” dedi.

ABD Senatosu'nun S-400 ve F35 uçakları konusunda attığı adımlara sert tepki gösteren Erdoğan, “Şimdi bir de utanmadan sıkılmadan TürkAkım’la ilgili 'Buna yaptırım uygularız' diyorlar. Bu, tam manasıyla haklarımıza tecavüzdür” dedi.

TARİHİ HATIRLATMA

Bütün bunlara karşı Türkiye’nin de yaptırımları olacağına dikkat çeken Erdoğan, “Biz eli kolu bağlı duracak bir millet değiliz” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin kabile devleti olmadığını ve tarihiyle, her şeyiyle bir farklılığı olduğunu belirterek, “Biz de kendi yaptırımlarımızı kesinlikle uygulamaya sokarız” diye konuştu.

ALTERNATİF HAZIR

Cenevre’den Malezya’ya durmadan çalışmalarına devam ettiklerini belirten Erdoğan, Türkiye’nin uygulamaya koyabileceği alternatif çözüm yolları olduğunu söyledi.

YERLİ OTOMOBİL GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Erdoğan, otomobilin ön gösteriminin 27 Aralık’ta Gebze’de yapılacağını açıkladı.

Türkiye, yerli otomobil için geri sayıma geçti. Başkan Erdoğan, yerli otomobil projesinin ön gösterimiyle ilgili ilk kez tarih verdi. Erdoğan, “Ön gösterimi 27 Aralık Cuma günü Gebze’de düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Bu önemli açıklamanın ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesebından yerli otomobilin fotoğraflarını paylaştı. Şimdilik branda altında tutulan yerli otomobiller, 27 Aralık’ta tanıtılacak.

CHP'NİN MİLLİYETÇİLİĞİ HİKÂYEDEN İBARET

Hafter’e CHP’nin destek açıklamasına Erdoğan, “Kim dosttur, kim değildir, bunları bilecek çapta değiller” diyerek tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan, Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin haklarının gasp edilmesine izin vermeyen Ankara’nın Libya’yla vardığı mutabakata muhalefet partilerinin ret oyu vermesini sert sözlerle eleştirdi.

BÖYLE BİR DERDİ YOK

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın Libya’da darbeci Hafter’e verdiği desteğin hatırlatılması üzerine Erdoğan, “Bunlar kim legaldir, kim illegaldir, kim Türkiye dostudur, kim değildir, bunları bilecek çapta değiller. Çünkü CHP’nin böyle bir derdi yok” ifadelerini kullandı.

BİR YERE VARAMAZSINIZ

Altı okun içindeki milliyetçiliğin ve halkçılığın hikâye olduğunu belirten Erdoğan, “Hiçbir zaman onlar bunun gereğini yerine getirmediler, getiremezler. Bu millet de sizi zaten bir yere temsilci olarak koymaz” dedi. “Ne işimiz var oralarda” diyenlere tepki gösteren Erdoğan, “Suriye'de, Libya'da nasıl roller üstlenmişsek, bundan sonra da ‘Bana dokunmayan yılan bin yaşasın’ demeyeceğiz” dedi.

DARBECİ HAFTER'E ENGEL OLUN

Libya Başbakanı Serrac, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 5 ülkeye, güvenlik anlaşmalarını uygulamaya koyma çağrısında bulundu.

Başbakan Fayiz es-Serrac, Türkiye, ABD, İngiltere, İtalya ve Cezayir'den, darbeci General Halife Hafter'e bağlı milis güçlerin Trablus'a saldırılarını engellemek için, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) destek olmalarını istedi.

İŞBİRLİĞİNİ YOĞUNLAŞTIRIN

Serrac, saldırılarını artıran DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütleriyle mücadelenin yanı sıra yasadışı göç, organize suçlar ve insan kaçakçılığına karşı da söz konusu ülkelere işbirliğini yoğunlaştırma çağrısı yaptı.

11 KENTTE SEFERBERLİK

Libya'da önceki gün yapılan bakanlar kurulu toplantısında, Türkiye’yle imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nın etkinleştirilmesi oybirliğiyle kabul edilmişti. Hafter'in saldırısı karşısında ülkenin batısında Misrata başta olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.