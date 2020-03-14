Başkan Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

İşte Başkan Erdoğan'ın mesajı:

İnsanların kendini çaresiz hissettiği, yardıma muhtaç olduğu zamanlarda imdada yetişen, canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz, tüm zorluklara rağmen görevlerini fedakarca yerine getiren sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı'nı kutluyorum.



