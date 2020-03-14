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14 Mart 2020 Cumartesi 12:50:01 | Son Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 12:51:06

Başkan Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı paylaşımı

Twitter hesabından 14 Mart Tıp Bayramı için mesaj paylaşan Başkan Erdoğan, "İnsanların kendini çaresiz hissettiği, yardıma muhtaç olduğu zamanlarda imdada yetişen, canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz, tüm zorluklara rağmen görevlerini fedakarca yerine getiren sağlık çalışanlarımızın 14MartTıpBayramı’nı kutluyorum." diye yazdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

İşte Başkan Erdoğan'ın mesajı:

İnsanların kendini çaresiz hissettiği, yardıma muhtaç olduğu zamanlarda imdada yetişen, canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz, tüm zorluklara rağmen görevlerini fedakarca yerine getiren sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı'nı kutluyorum.

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