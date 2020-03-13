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13 Mart 2020 Cuma 15:53:24 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 15:54:31

Başkan Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanların kendini çaresiz hissettiği, yardıma muhtaç olduğu zamanlarda imdada yetişen, canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz, tüm zorluklara rağmen görevlerini fedakarca yerine getiren sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyorum." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, insan sağlığı, mutluluğu ve huzuru için gece gündüz çalışan, savaş alanlarında ve afet bölgelerinde canı pahasına görev yapan sağlık çalışanlarının özlük haklarının, çalışma koşullarının ve ortamlarının iyileştirilmesi, mesleklerini yerine getirirken güvenlik endişesi yaşamamaları ve bütün sorunlarının çözülebilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Sağlık alanındaki hizmetlerin, sağlık personelinin memnuniyetini yükselterek, sahip oldukları hakları geliştirerek ve kesintisiz bir şekilde sürdüreceklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnsanların kendini çaresiz hissettiği, yardıma muhtaç olduğu zamanlarda imdada yetişen, canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz, tüm zorluklara rağmen görevlerini fedakarca yerine getiren sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyorum.

Dünyadaki en büyük mutluluğu sağlık olarak gören bir ecdadın evlatlarıyız. Bu anlayışla, göreve geldiğimiz günden bu yana sağlık sistemimizin eksiklerini, yanlışlarını ve yetersizlerini gidermek, milletimize sağlık alanında dünyaya örnek olacak hizmetler sunabilmek için yorulmadan çalışıyoruz."

"Gönül borcumuzu ancak onların beklentilerini karşılayarak ödeyebiliriz"

Erdoğan, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadıklarını ve buna kesinlikle müsaade etmeyeceklerini bir kez daha vurguladı.

Hiçbir acının ve hiçbir mazeretin sağlık çalışanlarına şiddeti haklı gösteremeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu yüce mesleğin temsilcilerine olan gönül borcumuzu ancak onlara güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak, hak ettikleri saygıyı göstererek ve beklentilerini karşılayarak ödeyebiliriz.

Bu düşüncelerle yüce mesleklerini icra ederken şehit düşen sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere, sağlıklı bir gelecek için çalışan ahirete irtihal etmiş sağlık çalışanlarını şükranla yad ediyor, her birine Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimize ve insanlığa hizmetleri için tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor, huzurlu, güvenli ve sağlıklı günler diliyor, Tıp Bayramı'nı kutluyorum."

(AA)

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