Başkan Erdoğan'a suikast girişiminde flaş gelişme! O alçak kıskıvrak yakalandı
15 Temmuz hain darbe kalkışması gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için giden MAK timine yasadışı mühimmat verdiği tespit edilen Üstçavuş A.Ö. bu sabah yapılan operasyonla Eskişehir'de kıskıvrak yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nde gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Muğla Marmaris'te düzenlenmek istenen suikast ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Erdoğan'a suikast için giden MAK timine yasadışı mühimmat verdiği tespit edilen Üstçavuş A.Ö. bu sabah yapılan operasyonla Eskişehir'de kıskıvrak yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 15 Temmuz hain kalkışma gecesi Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı 1 nolu cephaneliğinde görevli Astsubay Üstçavuş A.Ö.'nün TSK Mühimmat Yönetmeliği'ne aykırı şekilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast amacıyla Muğla ili Marmaris ilçesine giden MAK timine mühimmat verdiğini belirledi.
Bir süredir hakkında yakalama kararı bulunan ve her yerde aranan A.Ö.'nün Eskişehir'de saklandığı tespit edildi. Başsavcılığın talimatıyla A.Ö. Eskişehir'de gözaltına alındı. Şüpheli daha sonra İzmir'e götürülecek.
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