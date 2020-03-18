Başkan Erdoğan, zirve sonrası yeni virüs önlemlerini açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında düzenlenen “Corona virüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı” sonrası açıklamalarda bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısına Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde şehitleri hürmetle yad ederek başladı.

Asırlardır Türkiye'nin bağımsızlığı için canlarını feda eden bütün şühedaya, terörle mücadelede, 15 Temmuz'da ve sınır ötesi harekatlarda şehit düşen tüm güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Çanakkale Savaşlarının muzaffer komutanı, İstiklal Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına da burada rahmetle yad ediyorum. Rabbim şehitlerimizin makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin. Rabbim bizi şehitlerimizin kutlu yolundan ayırmasın." diye konuştu.

Erdoğan, insanlık tarihi boyunca her dönemde salgın hastalıklar ve tabii felaketlerin çok ciddi can kayıplarına yol açtığını anımsatarak, "Tarih kitaplarında, Avrupa nüfusunun üçte biri ile üçte ikisi arasında bir bölümünün ölümüyle sonuçlanan salgın hastalıklardan söz ediliyor. Aynı şekilde kendi tarihimizde de İstanbul nüfusunun yarısına yakınının hayatını kaybettiği salgınlarla ilgili bilgilere rastlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyada ağır sonuçları olan salgınların, aynı zamanda büyük siyasi, sosyal, ekonomik dönüşümlerin de tetikleyicisi olduğuna işaret eden Erdoğan, Osmanlı'nın Avrupa'yı fethi ve Rönesans başta olmak üzere, insanlık tarihine damga vuran pek çok hadisede, bu sürecin izlerini görmenin mümkün olduğunu söyledi.

Yakın zamanda da dünyanın, 2002 yılında SARS ve 2012 yılında MERS adı verilen salgın hastalıklarla mücadele ettiğini hatırlatan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ayrıca dünyamız, 2009 yılındaki domuz gribi, 2014'teki Ebola salgını, 2016'daki Zika virüsü gibi tehditlerle yüzleşmişti. Koruyucu sağlık ve tedavi hizmetleri ile ilaç sektöründe yaşanan gelişmeler, virüs salgınlarının eskisi kadar büyük can kayıplarına yol açmasının önüne geçmektedir. Nitekim şu anda dünyada insan ölümlerine yol açan hastalıklar arasında, bu tür salgınların payı oldukça düşüktür ancak önüne geçilmediği takdirde, salgın hastalıkların kitlesel ölümlere yol açma tehlikesi hala vardır. Bunun için de her türlü salgın hastalığa karşı hızlı ve etkin önlemler alınması gerekiyor."

"Sürecin ne gibi sonuçlar ortaya çıkaracağını henüz bilemiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle son aylarda hep birlikte şahit olunan gelişmeleri bu perspektifte değerlendirdiklerine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Yaşadığımız sürecin insanlık üzerinde ne gibi sonuçlar ortaya çıkartacağını henüz bilemiyoruz. Sanayileşme, ardından gelen teknoloji ve bilgi devrimleri ile şekillenen bugünkü dünyanın nasıl bir geleceğe evrileceğini kestirmek şu anda zordur. Ancak, artık hiçbir şeyin eskisi gibi gitmeyeceği, gidemeyeceği de açıkça ortadadır. Küresel ekonomik, siyasi ve sosyal düzende köklü değişiklikler yaşanması muhtemel yeni bir döneme giriyoruz. Türkiye'nin bu fotoğrafı, özellikle kendi içinde avantajlı bir yerde durdurarak, oraya bunu döndürmesi şarttır. Özellikle, son 17 yılda ülkemizin temel hizmet alanlarında ve altyapısında gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşüm sayesinde hamdolsun Türkiye, bu sürece olabilecek en hazırlıklı şekilde yakalanmıştır. Ülkemizin uyguladığı dengeli politikalar, bir yandan özel sektörün üretim gücünü desteklerken, diğer yandan eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi alanlardaki hizmetlerin kamu garantisiyle kesintisiz sürmesini sağlamıştır."

Batı ülkelerinin ise yıllarca tüm temel kamu hizmetlerini, görünüşte özel sektöre terk ederek ama aslında başından savarak, vatandaşını adeta sahipsiz bıraktığını belirten Erdoğan, daha düne kadar liberalizmin en hararetli savunucusu kimi Avrupa ülkelerinin bugün hastaneleri ve diğer kimi temel hizmet kurumlarını devletleştirmeye başladığını hatırlattı.

İnsan hakları savunuculuğunu kimseye bırakmayan kimi ülkelerin de salgını kendi haline bırakarak, "Ölen ölür, kalan sağlar ile devam ederiz" anlayışıyla hareket ettiğinin görüldüğüne işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Kriz derinleştikçe bu tür tartışmalar da artacaktır. Yaşadığımız süreci, gerisindeki bu derin arka planı ve belirsiz geleceği göz önünde bulundurarak değerlendirmemiz gerekiyor. Bir yandan önümüzdeki sorunun çözümü için gayret edecek, diğer yandan da geleceğimizi en güçlü şekilde inşa etmenin mücadelesini vereceğiz."

Erdoğan, bunun için, büyük ve güçlü Türkiye hedefine, 2053 ve 2071 vizyonlarımıza olan bağlılıklarını artırıp hep birlikte daha çok çalışacaklarını vurgulayarak, "Dünyanın yöneldiği istikamette önceden mesafe katetmiş bir ülke olarak, inşallah 21. asrı Türkiye'nin asrı haline getireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi alanında alınacak tedbirleri açıkladı:

"Krizden en çok etkilenen kuruluşların başında gelen Türk Hava Yollarımıza da gereken desteği vereceğiz."

"Finans kuruluşlarından, istihdamın muhafazası ve ekonomik büyümenin sürdürülmesi için kredi şartlarının esnetilmesi adımları bekliyoruz."

"Ekonomik İstikrar Kalkanı adını verdiğimiz paketle, Kovid-19'un etkilerini azaltmak için 100 milyar liralık kaynak setini devreye alıyoruz."

"Perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik-ulaşım, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizasyon sektörleri için muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6'şar ay erteliyoruz."

"Konaklama vergisini kasım ayına kadar uygulamayacağız."

"Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerini nisan, mayıs ve haziran ayları için 6 ay süreyle erteledik."

"Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlayacağız."

"İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği vereceğiz."

"En düşük emekli maaşını 1500 liraya yükseltiyoruz."

"Talepte bulunan esnaf ve sanatkarların Halkbank'a kredi borçlarının nisan, mayıs, haziran anapara ve faiz ödemelerini 3 ay erteleyeceğiz."

"İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz."

"Kredi Garanti Fonu limitini 25'ten 50 milyar liraya çıkartacak, kredilerde önceliği teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ'lere vereceğiz."

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

"Dünyada ağır sonuçları olan salgınlar, ekonomik dönüşümlerin de tetikleyicisi olmuştur. Dünyamız 2009 yılında domuz gribi, ebola salgını ve zika virüsü gibi tehditlerle yüzleşmiştir.

Bugün hala salgın hastalıkların kitlesel ölümlere yol açma olasılığı var. Her türlü salgın hastalığa karşı hızlı önlem alınması gerekiyor. Yaşadığımız sürecin insanlık üzerinde ne gibi sonuçlar ortaya çıkaracağını bilemiyoruz.

Türkiye'nin bu fotoğrafı özellikle kendi içinde avantajlı bir yerde durdurması şart.

Ülkemiz bu salgına olabilecek ne hazırlıklı şekilde yakalanmıştır. Batı ülkeleri vatandaşını adeta sahipsiz bırakmıştır. Batı, yıllarca temel kamu hizmetlerini görünüşte özel sektöre terk ederek ama aslında başından savarak vatandaşını sahipsiz bırakmıştır. Dünyanın yöneldiği istikamette önceden mesafe katetmiş bir ülke olarak inşallah 21'inci asrı Türkiye'nin asrı haline getireceğiz

Kriz derinleştikçe bu tür tartışmalar da artacaktır. Bir yandan önümüzdeki sorunun çözümü için gayret edecek, bir yandan geleceği inşa edeceğiz.

Corona virüs ilk olarak Çin'in Vuhan şehrinde teşhis edildi. Hastalık hemen ardından birçok ülkede görüldü. Kovid-19 Avrupa'da ilk olarak Fransa'da görüldü. Şubat 10'una gelindiğinde 60 bin kişiye teşhis kondu. SARS salgınındaki can kaybını geride bıraktı.

Çin dışındaki ülkelerde de ölümlerin başlamasıyla salgının dünya çapındaki faturası ağırlaştı.

Suudi Arabistan 27 Şubat itibariyle umre ziyaretlerini askıya aldığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart'ta corona virüs pandemisi ilan etti. Pek çok ülke sınırlarını insan trafiğine kapatmaya yönelik tedbirler aldı.

İnsanların günlüjk hayatlarında evlerinde kalmayı sağlamaya yönelik pek çok önlemler açıklandı. Bugün itibariyle covid 19 hastalığı teşhis edilen kişi sayısı 200 bine ölen kişi sayısı 8 bine yaklaşmıştır.

Türkiye en başından itibaren bu hastalıkla ilgili gelişmeleri yakından izlemiş tedbirlerini suratle alarak hayata geçirmiştir.

27 Ocak'ta Dışişleri Bakanlığımız seyahat uyarılarını yayınlamaya başladı.

Çin'in Vuhan kentindeki vatandaşlarımızı askeri uçakla getirerek karantinaya aldık.

3 Şubat'ta Çin'e olan tüm uçuşları durdurduk.

23 Şubat'ta hastalığın ortaya çıktığı ve yayılmaya başladığı İran'da tüm hava, kara, demir yolu geçişlerini kapattık.

Birileri farklı şeyler söyleyebilir bizim bütün hedefimiz insan hayatıdır. Altyapısı uygun mesleki, teknik liselerimizi dezenfektan ve maske yapabilecek hale getirdik.

Haziran ayında yapılacak liselere geçiş sınavı ve üniversite sınavının hazırlıkları tatil süreci göz önüne alarak yapılacaktır. Gelişmelere göre sınav tarihlerini ileri bir tarihe ertelemeyi göze alabiliriz.

13 Mart'ta ülkemizdeki vaka sayısı 5'e çıktı. Aynı gün yine şahsımın başkanlığında yapılan yeni kararlar aldık. 9 Avrupa ülkesiyle olan hava yolu ulaşımını durdurduk, hastanelere ziyaretçi sınırlaması getirdik.

Acil olmayan duruşmaların ve diğer adli işlemlerin ertelemesinin de yolunu açtık.

Kültür Sanat faaliyetlerini nisan sonuna kadar erteledik

Nisan ayı sonuna kadar programlanan tüm ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetleri açık kapalı toplantıları, bedelli askerlik celplerini teyit ettik.

Gümrük kapılarında gereken her türlü tedbiri aldık.

Sadece Ankara ve Konya'da umreden dönen 10 bin 300 vatandaşımızı karantinaya aldık.

Aynı gün Avrupa'dan ve Amerika'dan gelen yeni vakaların belirlenmesiyle covid 19 teşhisi konan hasta sayısı 18'e ulaştı.

Diyanet İşleri Başkanlığımız cuma ve vakit namazlarının cemaatle kılınmayacağını herkesin evinde ya da isterse camide ferdi olarak yapacağını başkanımız açıkladı.

Vatandaşlarımıza fahiş fiyatlarla mal satmaya çalışan firmalara denetimleri yoğunlaştırdık ve cezai müeyyideleri etkinleştirdik.

İnsanların zorunlu olarak bir araya geldiği faaliyetleri erteledik.

17 Mart'ta İngiltere ve Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu uçuş yasağı koyduğumuz ülke sayısı 20'ye ulaştı.

Dün itibariyle covid 19 teşhisi koyan hastamızın sayısı 98'e çıkarken bir vatandaşımızı da kaybettik.

Elbette bu süreçte adeta virüs ülkemize gelmekte niye geç kaldı diye dizlerini dövenler, yalan haberle milletimizin moralini bozmaya çalışanlar da çıktı.

Hep söylediğimiz gibi Türkiye'nin en büyük gücü birliğidir, beraberliğidir, kardeşliğidir.

Bu sıkıntılı süreci de daha da güçlenerek atlatacağımıza tüm kalbimle inanıyorum.

Biz önce insan diyen öyle bir medeniyetin insanı yaşat ki devlet yaşasın diyen bir kültürün mensuplarıyız.

Bunun için aldığımız her tedbir insanımızın hayatını ve geleceğini korumaya yöneliktir.

Henüz aşısı ve kesin tedavisi olmayan bu hastalıktan en iyi korunma yolu virüsün bulaşmasını engellemektir.

Kovid 19 hastalığından en iyi korunma yöntemi herkesin kendi kendine alacağı tedbirlerdir.

Toplumun tamamının sağlığı ve huzuru için bireyler olarak her birimizin fedakarlıkta bulunma zorunluluğu vardır.

Türkiye'deki tedbirler salgın ortadan kalkana kadar uygulanacaktır.

Açıklanan tedbirlere hep birlikte hassasiyetle riayet edersek evde kalma süresini 3 haftayla sınırlı tutabiliriz

Ayrıntılar geliyor