Başkan Erdoğan: Zalim rejimin borazanı CHP

Skandal Suriye konferansına tepki gösteren Erdoğan, CHP’nin rejimle ve terör örgütleriyle aynı çizgiye gelmekten çekinmediğini söyledi.

CHP’nin Suriyeli mültecilere olan tutumunu eleştiren Erdoğan, “Ülkemizin dış politika önceliklerini eleştirirken, aslında cehaletlerini ve sığlıklarını gösteriyorlar” dedi. Siyaset üretemeyen CHP’nin iradesini terör örgütünün güdümündeki yapılara teslim ettiğine dikkat çeken Erdoğan, “Bu parti, Suriyeli mültecilere karşı bir nefret politikasının en başta gelen aktörlerindendir. Terör örgütünün demografik yapıyı değiştirme ve insanlık suçlarına karşı hiçbir itirazlarını da duymadık. Buna karşılık Türkiye'nin adımlarına da şiddetle karşı çıkarak, rejimle ve terör örgütleriyle aynı çizgiye gelmekten çekinmiyorlar” diye konuştu. CHP’nin düzenlediği Suriye konferansıyla Türkiye’nin politikalarından rahatsız olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Erdoğan, “Tek dertleri zalim rejimin ve bölücü terör örgütünün borazanlığını yapmaktan ibarettir. İşte böyle sorunlu bir zihniyetle karşı karşıyayız” dedi.