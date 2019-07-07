07 Temmuz 2019 Pazar 21:34:42 | Son Güncelleme: 07 Temmuz 2019 Pazar 22:18:02
Başkan Erdoğan, Yunanistan'ın yeni Başbakanı Miçotakis'i tebrik etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın yeni Başbakanı seçilen Kiriakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan görüşmede, Kiriakos Miçotakis'i tebrik ederek, sonuçların Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu.
AA
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