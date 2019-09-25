25 Eylül 2019 Çarşamba 17:24:28 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 17:25:51
Başkan Erdoğan, Yunan Başbakan Miçotakis ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için geldiği New York’ta temaslarını sürdürüyor. Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.
(İHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Çiftlik Bank davasında avukatın sözleri hakimi kızdırdı
- Teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor
- Diyarbakır annelerine 81 ilden destek
- Araç içinde sigara içen sürücülere ceza yağdı
- Tatlıses’e suikast davasında flaş karar: Abdullah Uçmak’ın da aralarında bulunduğu 3 sanık yeniden yargılanacak