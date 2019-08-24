Başkan Erdoğan: Yeter ki Türkiye ayakta kalsın

Devlet Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin 18. kuruluş yıldönümü nedeniyle ATO Congresium’da düzenlenen resepsiyonda, içerdeki ve dışardaki odaklara önemli mesajlar verdi. Türkiye’nin bugüne kadar istiklali ve istikbali için büyük bedeller ödediğini belirten Başkan Erdoğan, : “Ülkemizin ve milletimizin bekâsı için daha büyük bedelleri ödemekten çekinmeyiz, yeter ki Türkiye ayakta kalsın” ifadelerini kullandı.

ÜLKEMİZ ARTIK BİRİNCİ LİGDE

“Dünkü Türkiye’yi 5 milyar dolarlık manipülasyonla bertaraf edebiliyorlardı. Şimdi masada ve sahada sözünü söyleyen, bunun gereklerini yaparak netice alabilen Türkiye var” diyen Başkan Erdoğan şöyle devam etti: “Masada ve sahada istediğiniz neticeyi alabilmeniz için arkanızda buna uyğun altyapı ve güç olması lazım. Aksi takdirde konuşur, bağırır çağırırsınız. Ama kimse sizi takmaz. Önemli olan esametin büyüklüğü değil siyasi ve ekonomik gücünüzün etkisidir. Türkiye hamdolsun bu meselede dünyada artık 1. Lige çıkmıştır. En tepeye doğru yol almak da lazım. AK Parti olarak önümüzdek gündem işte budur. Gezi olayları, çukur eylemleri, FETÖ, DEAŞ, PKK, YPG’yle olmadık bahanelerle ekonomimizi yıkmaya dönük hamleler yaptılar. Aleni ve gezli ambargolarla savunmamızı göçertmeye çalıştılar. Hepsini püskürttük, hedeflerimize yürümeye devam etti. Kuru kuruya manfestolarla bu olmaz, uygulamalarla olur. Biz bunu gerçekleştirdik. Bizim manfestomuz uygulamadır.

BEDELİN ÖNEMİ YOK

Elbette bu sürecin ülkemize, milletmize ve partimize maliyeti olmuştur. Sonuçta istiklalimiz ve istikbalimizi düşündüğümüzde bu bedelin önemi yoktur. Daha büyük bedeller ödemekten de asla çekinmeyiz, yeter ki Türkiye ayakta kalsın, yeter ki bu millet namerde muhtaç olmasın, gözünü ve gönlünü bu ülkeye dikmiş milyonlarca kardeşimizin umudu sönmesin.



ÇÖKERTMEYE ÇALIŞTILAR



Ülkemize ve milletimize hizmet etmeye devam etmekte kararlıyız. Partimize gönül vermiş herhangi bir kademede görev almış olanlardan başlayarak siyasete, hizmete talip herkese bizim kapılarımız sonuna kadar açıktır, açık kalacaktır. Önümüzdeki aylarda başlatacağımız büyük kongre sürecimiz önemli fırsattır. Gençlik kollarımız, kadın kollarımızın kongrelerini başlatıyoruz.”

PARAYI KANDİL'E GÖNDERENLERE SEYİRCİ KALAMAYIZ

Başkan Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Törenine katıldı. Görevden alınan belediye başkanlarıyla ilgili konuşan Erdoğan, “Bunların yaptığı siyaset değildir, bir belediye başkanının görevi şehre, halka hizmettir. Teröristlere hizmet ediyorsa, şehit ailelerini kapının önüne koyuyorsa biz de onları kapının önüne koyarız” dedi. Erdoğan, “Bu milletin alın terinden artırarak vermiş olduğu vergilerle kendilerine gelen parayı halka değil Kandil’e gönderenlere, dağa gönderenlere seyirci kalamayız ve kalmayacağız” ifadelerini kullandı.

ESED’İN SALDIRILARI İNSANİ KRİZE YOL AÇTI

Başkan Erdoğan, Putin’le telefon görüşmesinde rejimin İdlib’deki ateşkes ihlallerinin Türkiye’nin milli güvenliği açısından da ciddi tehdide dönüştüğünü söyledi.

Başkan Erdoğan dün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Suriye ve Libya’daki gelişmelerle ikili ilişkiler ele alındı. Görüşmede, Başkan Erdoğan’ın, rejimin İdlib’deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, Suriye’deki çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye’nin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirttiği kaydedildi.

ERDOĞAN’DAN EMİNE BULUT TALİMATI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan’ın, Emine Bulut’un vahşice katledilmesinden dolayı derin bir üzüntü duyduğunu belirterek, “Bu üzüntüsünü ilgili kamu görevlileriyle paylaşmış, failin hak ettiği cezayı alması ve kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında gerekli adımların atılması için yetkilileri göreve çağırmıştır” ifadelerini kullandı.

KABUL EDİLEMEZ

“Bu olay çok ama çok elim bir olaydır. Bir kere daha tekrar etmek istiyoruz; kadına yönelik şiddetin herhangi bir türü kesinlikle kabul edilemez” diyen Altun, hiçbir gerekçenin böyle vahşi bir cinayeti meşru gösteremeyeceği uyarısında bulundu.

MEDYAYA ÇAĞRI

Fahrettin Altun, şunları kaydetti: “Bu süreçte medyayı sorumlu ve etik yayıncılığa davet ediyor; cinayeti meşrulaştırıcı nitelikte ifadelerden, kurbanı suçlayan, faili savunan ve şiddeti grafikleştiren habercilik türünden kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz.”