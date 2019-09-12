12 Eylül 2019 Perşembe 21:58:01 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2019 Perşembe 22:00:30
Başkan Erdoğan Yerli Otomobil Konsorsiyumu temsilcileriyle görüştü
Başkan Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Yerli Otomobil Konsorsiyumu temsilcilerini kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Yerli Otomobil Konsorsiyumu temsilcileri ile bir araya geldi.
Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- 22 ülkenin büyükelçisi değişti! İşte atama kararları...
- Sürücü kurslarına "kota" geldi
- Terör örgütü PKK/PYD tünel ve mevzi kazmayı sürdürüyor
- Son Dakika... MHP lideri Bahçeli'den rapçilerin klibine tepki: Paragraf paragraf orada ne amaçlandığını biliyorum
- Merhum Muhsin Yazıcıoğlu Ahmet Türk'e böyle ayar vermişti: Bir kaç saat içinde çocuğu teslim etmezsen seni alırım