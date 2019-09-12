Başkan Erdoğan Yerli Otomobil Konsorsiyumu temsilcileriyle görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Yerli Otomobil Konsorsiyumu temsilcileri ile bir araya geldi.

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

(AA)