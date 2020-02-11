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11 Şubat 2020 Salı 14:25:28 | Son Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 15:06:46

Başkan Erdoğan'dan askerimize yapılan alçak saldırı ile ilgili flaş açıklama!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan. İdlib'deki saldırılar hakkında, "Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler." dedi. Öte yandan Erdoğan, "Özellikle İdlib'de misliyle belalarını buldular. Ama yetmez, daha devam edecek. Gerekli karşı cevapları en üst düzeyde Suriye tarafına verdik." şeklinde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İdlib'de Beşar Esad rejimince Türk askerlerine yapılan kalleş saldırıya çok sert tepki gösterdi ve çok net konuşarak, "Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler. Özellikle İdlib'de misliyle belalarını buldular. Ama yetmez, daha devam edecek. Gerekli karşı cevapları en üst düzeyde Suriye tarafına verdik." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"BEDELİNİ ÇOK AMA ÇOK AĞIR ÖDEYECEKLER"

Rabbim şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Sevgili habibine komşu eylesin. Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimizin her bir ferdine de sabırlar diliyorum. Yarınki grup toplantısında Suriye meselesini ve bundan sonra atacağımız adımları; nitekim dün atmış olduğumuz üst düzey toplantıda gerekli karşı cevapları en güçlü düzeyde Suriye tarafına verdik. Rejimi ciddi manada orada özellikle de İdlib'de misliyle belalarını buldular. Ama yetmez, daha devam edeceğiz. Çünkü bunlar bizim Mehmetlerimize saldırdıkça, bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler. Ve bu adımları da yarın kamuoyuyla paylaşacağım.

Ülkelerin gelenek ve göreneklerindeki zenginliği ortaya koyan çalışmalara Türkiye olarak biz de iştirak ediyoruz. Bu sanatçılarımız tüm hayatlarını vakfederek elde ettikleri becerilerle her türlü teşekkürü hak ediyorlar. Bizim medeniyetimiz her şeyden önce aşk medeniyetidir. Aşk bu toprakların mayasıdır. 178 ülke içinde en çok kültüre sahip ilk 5 ülke içindeyiz. Ahilik geçmişte kalmış bir nostalji değil bugün de hayatımızda yerini koruyan bir değerler silsilesidir. Talebelerine doğruluğu, kanaati öğreten bir mektup olan ahilikte usta çırağını evladı gibi görür, kollar.

"KÜLTÜREL FAŞİZM, EN BÜYÜK DARBEYİ TÜRKİYE'NİN KÜLTÜR VE SANAT HAYATINA VURDU"

Tek parti yıllarında kültür hayatımızı esir alan anlayış, çağ dışı yaftası vurduğu kadim değerlerimizi bu topraklardan söküp atmak için her yolu denedi. Milletin değerlerini, milletin zevk ve kültürünü gerilik emaresi olarak gören bu kültürel faşizm, en büyük darbeyi Türkiye'nin kültür ve sanat hayatına vurdu.

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