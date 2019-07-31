31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:08:06 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:08:46
Başkan Erdoğan, Yaşar Büyükanıt'ın eşini telefonla aradı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli Orgeneral Büyükanıt’ın eşi Filiz Büyükanıt ile telefonda görüşerek tedavi süreciyle ilgili bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gören eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt'ı arayarak 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.
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