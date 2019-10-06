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06 Ekim 2019 Pazar 11:03:07 | Son Güncelleme: 06 Ekim 2019 Pazar 11:04:37

Başkan Erdoğan yarın Sırbistan'a gidiyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere yarın Sırbistan'a gidecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in başkanlığında düzenlenecek Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına, ilgili bakan ve yetkililer de iştirak edecek.

İkili ilişkilerin tüm boyutlarıyla kapsamlı şekilde gözden geçirileceği temaslarda, iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

Türkiye-Sırbistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilişinin 140'ıncı yılının kutlandığı dönemde icra edilecek olmasından dolayı ayrı bir önem taşıyan 7-8 Ekim'deki ziyaret çerçevesinde, Türkiye-Sırbistan İş Forumu da düzenlenecek.

Ziyarette, TİKA tarafından Sırbistan'da hayata geçirilen projelerin yanı sıra Türk şirketlerince kurulan fabrikaların açılışı ile çeşitli temel atma törenlerinin yapılması da planlanıyor.

Ziyaret kapsamında, Balkanlarda barış ve istikrarı pekiştirmek amacıyla oluşturulan Türkiye-Bosna/Hersek-Sırbistan Üçlü Zirve Toplantısı'nın da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic ve üyelerinin katılımıyla Belgrad'da düzenlenmesi bekleniyor.

Saraybosna-Belgrad Otoyolu'nun temel atma töreninin de zirve vesilesiyle liderlerin katılımıyla yapılması ön görülüyor.

AA

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