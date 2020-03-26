Başkan Erdoğan G-20 liderlerine seslendi: Bir an önce harekete geçmeliyiz

  • Bist 100
    91527.6
  • Dolar
    6,4057
  • Euro
    7,0683
  • Altın
    318,9100
İstanbul
8 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İngiltere'de halk sağlık çalışanlarını alkışlarla destekledi İngiltere'de halk sağlık çalışanlarını alkışlarla destekledi
ABD, yeni tip koronavirüs salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile Çin ve İtalya’yı geride bıraktı ABD, yeni tip koronavirüs salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile Çin ve İtalya’yı geride bıraktı
İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 2 bin 693'e yükseldi İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 2 bin 693'e yükseldi
Fransa'da sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin Kovid-19'a karşı kullanımına izin Fransa'da sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin Kovid-19'a karşı kullanımına izin
THY, New York-İstanbul uçuşlarını durdurdu THY, New York-İstanbul uçuşlarını durdurdu
ABD'li ünlü aktör, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti ABD'li ünlü aktör, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Katar, Ürdün ve Tunus'ta koronavirüs vakaları arttı Katar, Ürdün ve Tunus'ta koronavirüs vakaları arttı
Koronavirüs krizi Donald Trump için felakete yol açacak mı? Koronavirüs krizi Donald Trump için felakete yol açacak mı?
Avrupa Birliği liderlerinden Kovid-19 toplantısı Avrupa Birliği liderlerinden Kovid-19 toplantısı
Bolu'da 3 ülkeden gelen 98 kişi karantinaya alındı Bolu'da 3 ülkeden gelen 98 kişi karantinaya alındı
Pakistan camilerde cemaatle kılınan namazları yasakladı Pakistan camilerde cemaatle kılınan namazları yasakladı
İçişleri Bakanlığı Koronavirüs Tedbirleri kapsamında pazar yerleri ile ilgili ek genelge gönderdi İçişleri Bakanlığı Koronavirüs Tedbirleri kapsamında pazar yerleri ile ilgili ek genelge gönderdi
Sumak nedir, faydaları nelerdir? Sumak suyu nelere iyi gelmektedir? İşte cevabı... Sumak nedir, faydaları nelerdir? Sumak suyu nelere iyi gelmektedir? İşte cevabı...
İzmir'de ağabeyini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü İzmir'de ağabeyini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü
Darbeci General Hafter'e bağlı milisler Trablus'ta hastane bombaladı Darbeci General Hafter'e bağlı milisler Trablus'ta hastane bombaladı
Abluka altındaki Gazze'den dünyaya 'koronavirüsle mücadelede acil yardım' çağrısı Abluka altındaki Gazze'den dünyaya 'koronavirüsle mücadelede acil yardım' çağrısı
Ankara Valisi Şahin 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarını anlattı Ankara Valisi Şahin 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarını anlattı
New York borsası yükselişle kapandı New York borsası yükselişle kapandı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan G20 açıklaması İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan G20 açıklaması
Indianapolis 500 yarışı corona virüs nedeniyle ertelendi Indianapolis 500 yarışı corona virüs nedeniyle ertelendi
Havalar ısınsa ne olacak? Uzmanlardan corona virüs için kritik açıklamalar Havalar ısınsa ne olacak? Uzmanlardan corona virüs için kritik açıklamalar
Banka kredi borçları ertelendi mi? Hangi bankalar krediyi erteledi? Banka kredi borçları ertelendi mi? Hangi bankalar krediyi erteledi?
Bakan Koca son durumu açıkladı: Can kaybı 75'e, hasta sayısı 3629'a yükseldi Bakan Koca son durumu açıkladı: Can kaybı 75'e, hasta sayısı 3629'a yükseldi
İstanbul Esenyurt'ta asansörde tepki çeken görüntü İstanbul Esenyurt'ta asansörde tepki çeken görüntü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Mart 2020 Perşembe 18:54:24 | Son Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 20:20:38

Başkan Erdoğan G-20 liderlerine seslendi: Bir an önce harekete geçmeliyiz

Başkan Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı. Başkan Erdoğan konferansta; "Hiçbirimizin korumacı ve tek taraflı politikalar uygulama lüksü yoktur. İnsanlığın tamamı rahat nefes alıncaya kadar tüm ülkeleri adil bir şekilde bu küresel sağlık kriziyle mücadeleye katılmaya davet ediyorum. Bir an önce harekete geçmeliyiz." açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kovid-19 gündemiyle toplanan olağanüstü G-20 liderler zirvesine katıldı. Başkan Erdoğan, telekonferans yöntemiyle G-20 liderlerine seslendi. Başkan Erdoğan liderlere, "Küresel finansal kriz döneminde yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeliyiz. Hiçbirimizin korumacı ve tek taraflı politikalar uygulama lüksü yoktur." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kovid-19 gündemiyle toplanan olağanüstü G-20 liderler zirvesine katıldı. Başkan Erdoğan, telekonferans yöntemiyle G-20 liderlerine seslendi. Başkan Erdoğan liderlere, "Küresel finansal kriz döneminde yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeliyiz." dedi.

Başkan Erdoğan, zirvenin ardından yaptığı açıklamada, "Küresel finansal kriz döneminde yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeliyiz." dedi.

"İnsanlığın tamamı rahat nefes alıncaya kadar tüm ülkeleri adil bir şekilde bu küresel sağlık kriziyle mücadeleye katılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Alacağımız tüm ulusal tedbirlerin Dünya Ticaret Örgütü kuralları ile uyumlu ve uluslararası iş birliğini teşvik edici olması önemlidir." şeklinde konuştu.

Erdoğan, salgının kontrolü ile hastalığın teşhisi ve tedavisi konusundaki birikimlerin de paylaşılması gerektiğini belirterek, koronavirüs salgınının G20'nin iş birliği ve uzlaşı ruhunun önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

"Bu süreçte yönlendirici olmak, sorumluluk almak ve küresel ölçekte iş birliğini göstermek zorundayız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgınla mücadelede birçok gelişmiş ülkenin dahi çok ciddi zorluklar yaşadığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bu süreçte savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardım finansman kaynaklarını seferber etmeliyiz." şeklinde konuştu.

Toplantıya Huber Köşkü'nden katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan eşlik etti.

“Bu salgın gösterdi ki, dinlerimiz, dillerimiz, ülkelerimiz farklıda olsa hepimizin kaderi ortaktır”

G20 Liderler Olağanüstü Zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Korona virüs salgının insan hayatını son derece olumsuz etkilediği bir sancılı dönemden geçiyoruz. Salgın nedeniyle yaşanan can kayıplarından üzüntü duyuyor, bu süreçte fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarına şahsım milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Türkiye olarak en baştan itibaren bu hastalıklı, özellikle bu durumu yakından takip ettik, gerekli tedbirleri süratle hayata geçirdik. Henüz işin başındayken, sağlık bakanlığımız bünyesinde bir bilim kurulu oluşturup burada alınan kararları hemen uygulamaya koyduk. Ekonomi yönetimimizle esnaftan ihracatçıya kadar her kesime yönelik ciddi destekler açıkladık. Bunların yanı sıra korona virüse karşı tanı kitiyle aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

Dost ve kardeş ülkeleri de bu sıkıntılı günlerinde yalnız bırakmamak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu salgının hepimize şu gerçeği tekrar hatırlattığına inanıyorum. Dinlerimiz, dillerimiz, ülkelerimiz farklıda olsa hepimizin kaderi ortaktır. Hiçbirimizin korumacı ve tek taraflı politikalar uygulama lüksü yoktur. Serbest açık ve kurallara dayalı bir uluslararası bir ticaret sistemi, salgınla ilgili aldığımız önlemlerin etkilerini azaltmada büyük rol oynayacaktır. Bu çerçevede alacağımız bütün ulusal tedbirlerin dünya ticaret örgütü kurallarıyla uyumlu ve uluslararası işbirliğini teşvik edici olması önemlidir. Aynı şekilde salgının kontrolü ile hastalığın teşhisi ve tedavisi konusundaki birikimlerinde paylaşılması gerekiyor” dedi.

“Küresel finansal kriz döneminde olduğu gibi bir an önce harekete geçmeliyiz”

Küresel güveni tesis etmek için harekete geçilmesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Korona virüs salgını G20'nin işbirliği ve uzlaşı ruhunun önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu süreçte yönlendirici olmak sorumluluk almak ve küresel ölçekte işbirliğini göstermek zorundayız. Küresel finansal kriz döneminde olduğu gibi bir an önce harekete geçmeli ve küresel güveni tesis etmek için ortak çaba sarf etmeliyiz.

Merkez bankaları arasındaki anlaşmaların G20'nin tüm üyelerini kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekiyor. Şayet küresel ekonomide güveni artırmak istiyorsak bunu bir an önce hayata geçirmeliyiz. Eğer her türlü tek taraflı adımlarla yola devam edersek küresel ticaretin tamamını olumsuz etkileyecek yeni bir sürece girmemiz kaçınılmazdır. Öte yandan salgınla mücadelede birçok gelişmiş ülkenin dahi çok ciddi zorluklar yaşadığını görüyoruz” diye konuştu.

“Salgınla mücadelede Türkiye olarak her zaman olduğu gibi dayanışma ve işbirliği içinde hareket etmeye hazırız”

Mültecilerin salgın konusunda dezavantajlı kesimi oluşturduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çatışmalardan ve savaşlardan etkilenen ülkelerin sağlık sistemleri ise tamamen çökmüştür. Suriyeli mülteciler başta olmak üzere zorla yerinden edilmiş kişiler salgın karşısında en dezavantajlı kesimi oluşturuyor. Bu süreçte savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardım finansman kaynaklarını seferber etmeliyiz.

G20 bünyesinde bu konuda bir çalışma grubu oluşturabiliriz. Bende gelişmekte olan ülkeler ve özellikle Afrika'ya yardım edilmesi konusunu önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Hepimiz için bir tehdit oluşturan bu virüsün aynı zamanda bizlere insanlığın ortak bir düşmanına karşı bir araya gelme fırsatı verdiğini belirtmek istiyorum. Bu felaket karşısında Türkiye olarak her zaman olduğu gibi dayanışma ve işbirliği içinde hareket etmeye hazırız. İnsanlığın tamamı rahat bir nefes alıncaya kadar tüm ülkeleri adil bir şekilde bu küresel sağlık kriziyle mücadeleye katılmaya davet ediyorum. Zirve sonuçlarının ülkelerimiz ve dünyamız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER