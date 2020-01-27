  • Bist 100
    121023
  • Dolar
    5,9488
  • Euro
    6,5583
  • Altın
    301,9460
İstanbul
7 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Komandolar saldırı hazırlığındaki teröristleri sağ ele geçirdi Komandolar saldırı hazırlığındaki teröristleri sağ ele geçirdi
Beşiktaş, Sergen Yalçın ile masaya oturuyor Beşiktaş, Sergen Yalçın ile masaya oturuyor
Elazığ Sürsürü'de enkaz altındaki son kişiye ulaşıldı Elazığ Sürsürü'de enkaz altındaki son kişiye ulaşıldı
Bakan Soylu, depremzedeleri elleriyle kazarak enkazdan çıkaran ise Suriyeli gence teşekkür etti Bakan Soylu, depremzedeleri elleriyle kazarak enkazdan çıkaran ise Suriyeli gence teşekkür etti
Başkan Erdoğan vekillere bir araya geliyor! Masada iç ve dış gelişmeler olacak Başkan Erdoğan vekillere bir araya geliyor! Masada iç ve dış gelişmeler olacak
PYBS bursları ne zaman yatacak? 2020 İOKBS ve PYBS bursu ne kadar? PYBS bursları ne zaman yatacak? 2020 İOKBS ve PYBS bursu ne kadar?
Akhisarspor'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı! Akhisarspor'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı!
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'a kiralanıyor Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'a kiralanıyor
Rusya'dan ABD, İngiltere, Çin ve Fransa liderlerine mektup: Bir araya gelelim Rusya'dan ABD, İngiltere, Çin ve Fransa liderlerine mektup: Bir araya gelelim
Kararı duyunca sinir krizi geçirdi Kararı duyunca sinir krizi geçirdi
Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Malatya'daki deprem bölgesine 30 bin ton kömür dağıtılacak Malatya'daki deprem bölgesine 30 bin ton kömür dağıtılacak
Atiye yeni sezon ne zaman? Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon ne zaman? Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak?
Abdullah Avcı'dan Beşiktaş yönetimini şoke eden fesih yanıtı! Abdullah Avcı'dan Beşiktaş yönetimini şoke eden fesih yanıtı!
Onlarca hastanın ölümüne neden olabilecek hırsızlık olayı, özel ekip tarafından ortaya çıkarıldı Onlarca hastanın ölümüne neden olabilecek hırsızlık olayı, özel ekip tarafından ortaya çıkarıldı
Sokak ortasında korkunç görüntü! Döner bıçağıyla kovaladı Sokak ortasında korkunç görüntü! Döner bıçağıyla kovaladı
Deprem gecesi araçların lastiğini patlatan şahıs yakalandı Deprem gecesi araçların lastiğini patlatan şahıs yakalandı
Elazığ depreminde hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı Elazığ depreminde hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı
Mustafa Cengiz: Bu sponsorluktan yılda 2.5 milyon Euro bekliyoruz Mustafa Cengiz: Bu sponsorluktan yılda 2.5 milyon Euro bekliyoruz
Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı: Tedavisine 1-2 gün daha devam edilecek Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı: Tedavisine 1-2 gün daha devam edilecek
Zeytinburnu'nda şampuan şişesinin içinden 425 extacy hap, 10,36 gram metamfetamin, 9,18 gram eroin çıkıtı Zeytinburnu'nda şampuan şişesinin içinden 425 extacy hap, 10,36 gram metamfetamin, 9,18 gram eroin çıkıtı
Yeni Malatyaspor, Vidar Örn Kjartansson'u kadrosuna kattı Yeni Malatyaspor, Vidar Örn Kjartansson'u kadrosuna kattı
Çetin Işıközlü: Türkiye'de bale ve opera sanatı iyi bir konumda Çetin Işıközlü: Türkiye'de bale ve opera sanatı iyi bir konumda
Devrimin 9. yılında Mısır: Kazanımlar, kayıplar Devrimin 9. yılında Mısır: Kazanımlar, kayıplar

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Ocak 2020 Pazartesi 15:22:05 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 15:26:01

Başkan Erdoğan vekillere bir araya geliyor! Masada iç ve dış gelişmeler olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 60 kişilik vekillerden oluşan gruplarla bir araya gelip iç ve dış gelişmeleri görüşmeyi planlıyor. Toplantılara, programları çerçevesinde bakanlar ve parti yöneticilerinin de tam kadro katılması bekleniyor. 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 60 kişilik milletvekili grubuyla ilk toplantısını perşembe günü AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirmesi planlanıyor.

Toplantıda; milletvekillerinin seçim bölgeleri ile ilgili talep ve şikayetleri aktaracağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Kanal İstanbul Projesi ve infaz düzenlemesinin yanı sıra önemli iç ve dış gelişmelerle ilgili görüş ve önerileri dinleyeceği belirtildi. Milletvekillerinin, seçim bölgeleri ile ilgili sorun ve taleplerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yasama faaliyetleri gibi konularda da görüşlerini Erdoğan'a aktaracakları öğrenildi. Toplantılara, programları çerçevesinde bakanlar ve parti yöneticilerinin de tam kadro katılması bekleniyor. 

(DHA)

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ