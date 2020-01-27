Başkan Erdoğan vekillere bir araya geliyor! Masada iç ve dış gelişmeler olacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 60 kişilik vekillerden oluşan gruplarla bir araya gelip iç ve dış gelişmeleri görüşmeyi planlıyor. Toplantılara, programları çerçevesinde bakanlar ve parti yöneticilerinin de tam kadro katılması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 60 kişilik milletvekili grubuyla ilk toplantısını perşembe günü AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirmesi planlanıyor.
Toplantıda; milletvekillerinin seçim bölgeleri ile ilgili talep ve şikayetleri aktaracağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Kanal İstanbul Projesi ve infaz düzenlemesinin yanı sıra önemli iç ve dış gelişmelerle ilgili görüş ve önerileri dinleyeceği belirtildi. Milletvekillerinin, seçim bölgeleri ile ilgili sorun ve taleplerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yasama faaliyetleri gibi konularda da görüşlerini Erdoğan'a aktaracakları öğrenildi. Toplantılara, programları çerçevesinde bakanlar ve parti yöneticilerinin de tam kadro katılması bekleniyor.
(DHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Elazığ Sürsürü'de enkaz altındaki son kişiye ulaşıldı
- Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı: Tedavisine 1-2 gün daha devam edilecek
- Provakatör Berna Laçin'e bir tokat da marka yüzü olduğu firmadan geldi
- Elazığ depremini fırsata çevirmeye çalışan 50 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı
- Son Dakika... Bakan Soylu Elazığ'da açıkladı: Evi yıkılana 41 bin lira yardım yapacağız