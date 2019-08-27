Başkan Erdoğan ve Rusya lideri Putin ortak basın toplantısı düzenliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Savaş uçaklarına, helikopterlere kadar bunları görme noktasında memnuniyetimi ifade etmek isterim. Tabi savaş uçaklarının gösterilerini de izleme imkanımız oldu. Gerek Su-35, gerek Su-57 bunları hep birlikte izledik. Bütün bunların yanında tabi uzayla ilgili çalışmalar çok çok daha anlamlı. Uzaya yönelik atılan atımlar Rusya'nın nereye geldiğini göstermesi bakımından önemli. Sayın başkanla gerek ikili, gerekse heyetler arası görüşmelerde tabiki bölgesel gelişmeleri değerlendirme fırsatı da bulacağız.

Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türk-Rus diplomatik ilişkilerinin 100. yılı kutlanacak. Vize rejimi konusunda adımlar atmaktayız. İdlib'deki durumdan kaygılıyız. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olunmalı." Putin'in ardından Erdoğan açıklama yapıyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Rus dostlarımızı Teknofest'te ağırlamak istiyoruz."