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07 Ocak 2020 Salı 17:31:11 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 17:34:45

Başkan Erdoğan ve Putin yarın Suriye ve Libya’daki durumu görüşecek

TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreni için yarın İstanbul'da olacak olan Rusya lideri Vladimir Putin ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin detayları da belli oldu. Masadaki ana konu, Suriye ve Libya olacak.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin'in TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere yarın İstanbul’a çalışma ziyaretinde bulunacağı kaydedildi.

İki liderin bir araya geleceği belirtilen açıklamada, "Görüşmelerde Rus-Türk iş birliğinin daha da geliştirilmesi, Suriye ve Libya’daki durum dahil uluslararası güncel sorunların müzakere edilmesi planlanıyor" ifadesi kullanıldı.

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