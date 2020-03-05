Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki zirve sona erdi

Başkan Erdoğan ile Putin arasında baş başa geçen zirve 2 saat 40 dakika sürdü. Heyetler arası görüşmeye geçildi.

İki lider toplantılar sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek.

DİKKAT ÇEKEN ÇANTALAR

Başkan Erdoğan, Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik etti. Erdoğan, havalimanında açıklama yapmazken, uçağa binişte 2 evrak çantası ile bir büyük çanta dikkatleri çekmişti.

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