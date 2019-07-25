  • Bist 100
    102045
  • Dolar
    5,7035
  • Euro
    6,3672
  • Altın
    259,4530
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
'Sana yiyecek alacağım' bahanesiyle... Ekipler çalışma başlattı 'Sana yiyecek alacağım' bahanesiyle... Ekipler çalışma başlattı
Tartıştığı kayınpederinin parmağını bıçakla kopardı Tartıştığı kayınpederinin parmağını bıçakla kopardı
Faiz lobisine Merkez tokadı Faiz lobisine Merkez tokadı
76. Venedik Film Festivali'nde yarışacak filmler açıklandı 76. Venedik Film Festivali'nde yarışacak filmler açıklandı
Köprü ve otoyollar para bastı Köprü ve otoyollar para bastı
6 ayda 1 milyon konut satıldı 6 ayda 1 milyon konut satıldı
Başkan Erdoğan ve Mahathir yerli üretim itfaiye aracını inceledi Başkan Erdoğan ve Mahathir yerli üretim itfaiye aracını inceledi
Altının Ons fiyatı 6 yılın zirvesinde Altının Ons fiyatı 6 yılın zirvesinde
Bağ-Kur’luya çifte müjde Bağ-Kur’luya çifte müjde
Mesut Özil'e bıçaklı saldırı! Mesut Özil'e bıçaklı saldırı!
Oğlunu ve karısını kurşuna dizen baba tutuklandı Oğlunu ve karısını kurşuna dizen baba tutuklandı
ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Milley oluyor ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Milley oluyor
'Sana yiyecek alacağım' bahanesiyle... Ekipler çalışma başlattı 'Sana yiyecek alacağım' bahanesiyle... Ekipler çalışma başlattı
Malatya'da bol gol var, kazanan yok! Malatya'da bol gol var, kazanan yok!
Ringde 3 gün içinde 2. ölüm Ringde 3 gün içinde 2. ölüm
Yunanistan'da tutuklu bulunan Türk zanlı Türkiye'ye iade edilecek Yunanistan'da tutuklu bulunan Türk zanlı Türkiye'ye iade edilecek
Filistin Devlet Başkanı, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaları askıya aldıklarını açıkladı Filistin Devlet Başkanı, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaları askıya aldıklarını açıkladı
ABD'de federal hükümet idam cezası infazlarını yeniden getiriyor ABD'de federal hükümet idam cezası infazlarını yeniden getiriyor
Pençe Harekatı kapsamında 6 terörist etkisiz hale getirildi Pençe Harekatı kapsamında 6 terörist etkisiz hale getirildi
Mustafa Cengiz'den ilginç Falcao açıklaması Mustafa Cengiz'den ilginç Falcao açıklaması
Hollywood oyuncusu Eric Roberts İstanbul'a geldi Hollywood oyuncusu Eric Roberts İstanbul'a geldi
Çin'de ilk kez özel sektör uzaya uydu fırlattı Çin'de ilk kez özel sektör uzaya uydu fırlattı
UNODC Başkanı Yury Fedotov: İnsan ticareti mağdurlarının yüzde 30'u çocuk UNODC Başkanı Yury Fedotov: İnsan ticareti mağdurlarının yüzde 30'u çocuk
MİT'ten 'mikro cerrahi' operasyon! Türkiye ilk kez bu kabiliyetini gösterdi MİT'ten 'mikro cerrahi' operasyon! Türkiye ilk kez bu kabiliyetini gösterdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Temmuz 2019 Perşembe 23:00:36 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 23:02:30

Başkan Erdoğan ve Mahathir yerli üretim itfaiye aracını inceledi

Başkan Erdoğan ve Malezya Başbakanı Mahathir, Malezya'ya da satışı yapılan yerli üretim itfaiye aracını inceledi.

Malezya'ya da satışı yapılan yerli üretim itfaiye aracı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed onuruna verdiği resmi akşam yemeği sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne getirildi.

Erdoğan ve Mahathir, yemeğin ardından Volkan İtfaiye Araçları tarafından üretilen aracın bulunduğu alana gelerek, incelemede bulundu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tecim ve Genel Müdürü Yaşar Tecim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuk Başbakan Mahathir'e araca ilişkin bilgi verdi.

Yaşar Tecim, aracın havalimanlarında büyük gövdeli araçların kaza kırıma uğraması durumunda yangına müdahale etmek üzere uluslararası standartlarda üretildiğini anlattı.

Tecim, 8X8, 6X6 ve 4X4 modelleri bulunan aracın arama kurtarma faaliyetlerinde de kullanıldığını belirtti.

Araçların daha önce yurt dışından ithal edildiğini, yerli üretimle Türkiye'ye 50 araç kazandırdıklarını ifade eden Tecim, dünyanın birçok noktasına ihracat yaptıklarını, Romanya'dan Tayland'a Güney Afrika'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar bu aracı ihraç ettiklerini söyledi.

Tecim, son olarak Malezya için 17 araç üretmek üzere proje imzaladıklarını kaydetti.

Bu projenin gerçekleşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük katkısı olduğunu dile getiren Tecim, rakiplerinin kendilerinden daha önce bu işe başladıkları için maliyetlerinin çok daha iyi durumda olduğunu, bu nedenle kendileri için yerli sanayi desteğinin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Tecim, "Yerli sanayi desteğinden dolayı bu araçları artık ülkemizde üretebilir duruma geldik. Ciddi anlamda da teknolojik bir gelişme kazandık. Şu anda 150-160 yıllık firmalarla rekabet edecek noktadayız." diye konuştu.

Hindistan, Tayland ve Endonezya'da da büyük projeleri bulunduğunu anlatan Tecim, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bunlardan da bahsettik. Bizim için gurur kaynağı bu araç. Çünkü tamamıyla bizim tarafımızdan, Türk mühendisleri, Türk insanı tarafından üretildi." dedi.

Havalimanı yangınlarının en ağır kategorideki yangınlar olduğunu belirten Tecim, "Dolayısıyla havalimanları idareleri bu araçları aldığında güvenmek istiyor ve zorlu şartlarda çalışabilmesini bekliyor. Bunu sağlıyor olmak, bu güveni veriyor olmak bizim için büyük bir gurur. Ülkemizde havalimanları, havacılık geliştikçe yan sektörlerden biri olan bu araçların üretimi de gelişiyor. Ülkemizde havalimanlarının bu kadar gelişmiş olması, sayısının artmış olması bize bu imkanı tanımış oldu bir taraftan ve biz şu anda bunu dünyaya ihraç edecek noktadayız." ifadelerini kullandı.

(AA)

Mesut Özil'e bıçaklı saldırı!
Oğlunu ve karısını kurşuna dizen baba tutuklandı
Pençe Harekatı kapsamında 6 terörist etkisiz hale getirildi
Ringde 3 gün içinde 2. ölüm
MİT'ten 'mikro cerrahi' operasyon! Türkiye ilk kez bu kabiliyetini gösterdi
Başkan Erdoğan: Dayanışma ümmet olma bilincinin gereğidir
S-400'lerin ortak üretimine yönelik görüşmeler sürüyor
Başkan Erdoğan'dan Hakan Atilla açıklaması
Doğal gaz için talimatlar verildi! Güvenlik sıkıntısı yok!
Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
Yer: Konya... Bu çadıra giren bin pişman!
Türkiye'nin sabrı kalmadı: Derhal cevap vermelerini bekliyoruz!
Sivas'ta 5 yıl önce başlatılan su tasarrufuna ilişkin çalışma meyvelerini verdi
Şeyh'ül Müverrihin "Tarihçilerin Kutbu": Halil İnalcık
"Türk yanım zayıf ama Türkiye'yi seviyorum"
Boğulmak üzere olan kişiyi zincir oluşturup kurtardılar
Terim'e kötü haber! G.Saray'da hesaplar karıştı!
Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı! İşte piyasaların ilk tepkisi
'Görünmeyen radar'ın yazdığı cezaya mahkemeden iptal
İtalyanlar Milli yıldızımıza hayran kaldı, lakap bile taktılar
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ