Başkan Erdoğan ve eski Bakanı Efkan Ala'nın TC kimlik numaraları ile kütüklerini sorgulayanlara 10 yıl hapis cezası

  • Bist 100
    110689
  • Dolar
    5,8996
  • Euro
    6,5712
  • Altın
    280,4720
İstanbul
12 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
AÖF ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçları hangi tarihte belli olur? AÖF ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçları hangi tarihte belli olur?
Aybüke Pusat sessizliğini bozdu! Furkan Andıç ile aşk yaşıyor mu? Aybüke Pusat sessizliğini bozdu! Furkan Andıç ile aşk yaşıyor mu?
Hastalar 'Parkinson Okulu'nda birlikte mücadele ediyor Hastalar 'Parkinson Okulu'nda birlikte mücadele ediyor
'Halının sultanları' Hereke markasına sahip çıkıyor 'Halının sultanları' Hereke markasına sahip çıkıyor
Hakkari'nin jeotermal potansiyeli belirleniyor Hakkari'nin jeotermal potansiyeli belirleniyor
KPSS 2019/2 ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2019/2 sonuç ekranı KPSS 2019/2 ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2019/2 sonuç ekranı
İyi Partili Lütfü Türkkan'a şehit babasından tepki: Ben arkadaş değil şehit babasıyım İyi Partili Lütfü Türkkan'a şehit babasından tepki: Ben arkadaş değil şehit babasıyım
Muğla'ya gelen turist sayısı yüzde 17 arttı Muğla'ya gelen turist sayısı yüzde 17 arttı
Tarihte bilinen ilk Türk halısı Pazırık taştan yapıldı Tarihte bilinen ilk Türk halısı Pazırık taştan yapıldı
Kadro dışı bırakıldı talipleri arttı! G.Saray'a N'Zonzi piyangosu! Kadro dışı bırakıldı talipleri arttı! G.Saray'a N'Zonzi piyangosu!
Otomotiv Üreticileri Derneği Direktörü işinden olacakların sayısını verdi Otomotiv Üreticileri Derneği Direktörü işinden olacakların sayısını verdi
Kuala Lumpur Zirvesi ve İslam dünyasında yeni çözüm arayışları Kuala Lumpur Zirvesi ve İslam dünyasında yeni çözüm arayışları
Bir Donald Trump hikayesi: Azil sürecinin gölgesi altında hâlâ 2020'nin favorisi Bir Donald Trump hikayesi: Azil sürecinin gölgesi altında hâlâ 2020'nin favorisi
İskoçya'dan yeniden bağımsızlık sesleri yükseliyor İskoçya'dan yeniden bağımsızlık sesleri yükseliyor
Bunu adı vicdansızlık! Köpeğin işkenceden kurtulmak için ipi ısırdığı anlar yürekleri sızlattı Bunu adı vicdansızlık! Köpeğin işkenceden kurtulmak için ipi ısırdığı anlar yürekleri sızlattı
Denizlispor'da prim dopingi Denizlispor'da prim dopingi
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek
Bunu adı vicdansızlık! Köpeğin işkenceden kurtulmak için ipi ısırdığı anlar yürekleri sızlattı Bunu adı vicdansızlık! Köpeğin işkenceden kurtulmak için ipi ısırdığı anlar yürekleri sızlattı
Kartal AİHL öğrencilerinden Haluk hocaya anma Kartal AİHL öğrencilerinden Haluk hocaya anma
Buzağı desteği 2019 ödemeleri ne zaman? 18 Aralık buzağı desteklemeleri yattı mı? Buzağı desteği 2019 ödemeleri ne zaman? 18 Aralık buzağı desteklemeleri yattı mı?
FIFA kokartı takacak Türk hakemler belli oldu FIFA kokartı takacak Türk hakemler belli oldu
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Çiftçimizi enflasyona ezdirmedik Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Çiftçimizi enflasyona ezdirmedik
Enerji Bakanı Dönmez'den son dakika açıklaması: Yeni alanlarda petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlayacağız Enerji Bakanı Dönmez'den son dakika açıklaması: Yeni alanlarda petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlayacağız
Malezya'ya gelen Başkan Erdoğan'a coşkulu karşılama Malezya'ya gelen Başkan Erdoğan'a coşkulu karşılama

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Aralık 2019 Çarşamba 11:03:03 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 11:07:45

Başkan Erdoğan ve eski Bakanı Efkan Ala'nın TC kimlik numaraları ile kütüklerini sorgulayanlara 10 yıl hapis cezası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri eski Bakanı Efkan Ala'nın TC kimlk numaraları ile kütüklerini sorgulayan Erzurum Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'nde görevli 1'i kadın 3 çalışan, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Erzurum Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'nün ihbarı üzerine 3 çalışan hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın TC kimlik numaraları ile sorgulama yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Valiliğin soruşturma izniyle Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan incelemede, emeklilik işlemleri servisinde görevli N.G.'nin 8 Nisan 2016, saat 10.37'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TC kimlik numarası ile nüfus aile kayıt örneği sorgulaması yaptığı belirlendi. Kurumun kısa vadeli sigortalar servisinde görevli E.T.'nin ise 11 Nisan 2017, saat 10.11'de Efkan Ala'nın TC kimlik numarası ile aynı gün saat 16.12'de de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TC kimlik numarası ile birleşik kütük sorgulaması yaptığı tespit edildi. Genel sigortalılar servisinde çalışan T.Ş.'nin de 3 Mayıs 2017, saat 11.55'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TC kimlik numarası ile kişi kayıt örneği sorgulaması yaptığı ortaya çıktı. 

DAVA AÇILDI

Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin bahsi geçen sorgulamaları kurum sisteminden yapma görev ve yetkilerinin bulunduğu ancak bu sorgulamaları yapmaları yönünde herhangi bir talep olmadığı, bu suretle şüphelilerin sahip olduğu görevin verdiği yetkiyi kötüye kullanarak mağdurların kişisel bilgilerini ele geçirdiklerine vurgu yapıldı. 3 sanık hakkında Erzurum 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 

'PRİMLERİ MUKAYESE ETTİM'

Sorgulamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kademe ve derecesine baktığını söyleyen E.T., tamamen mevzuat bilgisini geliştirmek amacıyla sorgulama yaptığını iddia etti. E.T. savcılık ve mahkeme aşamasında yaptığı savunmasında, "Hakkımda FETÖ'den açılmış bir soruşturma yoktur. Kötü bir amacım olmaksızın T.C. kimlik bilgileriyle sisteme girerek sorguladım. Benim prim matrahım ile Efkan Ala ve Recep Tayyip Erdoğan'ın prim matrahlarını mukayese etmek için sorgulama yapmıştım. Ben bu kimlik bilgilerini ve şahsi bilgilerini hiçbir yerde hiçbir şekilde, kötü amaç için kullanmadım" dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Suçlamayı kabul etmeyen kadın çalışan N.G. ise bilgisayarını açık bırakıp kısa süreli başından ayrıldığı anlar olduğunu belirtti. Bu sırada kendi bilgisayarındaki sistemin açıkken sorgulama yapılmış olabileceğini savunan N.G., beraatini istedi. 

'BİR ANLIK REFLEKSLE BU SORGULAMAYI YAPTIM'

Recep Tayyip Erdoğan'ın kişi kayıt örneği sorgulaması yaptığı tarihte cumhurbaşkanının AK Parti'ye katıldığını belirten T.Ş. de kendini şöyle savundu: "Aynı gün televizyonlarda gazetelerde ve facebook sayfalarında Recep Tayyip Erdoğan'ın elinde üyelik formu olan görüntüleri yayınlandı. Ben de bu üyelik formu üzerinde yazan bilgilerin doğru olup olmadığını görmek maksadı ile bir sorguladım. Çıkan ekranda Recep Tayyip Erdoğan ismini görür görmez de hemen kapattım. Ekran bir anlık açıldı. Herhangi bir çıktı almadım. Bilgileri kimse ile paylaşmadım. Kötü niyetim olmaksızın, bir anlık refleksle bu sorgulamayı yaptım."

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Erzurum 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda Erdoğan ve Ala'ya yönelik eylemi nedeniyle E.T., 'kamu görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle kişisel verilerin ele geçirilmesi' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sorgulama yapan N.G. ve T.Ş. ise aynı suçtan 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, "Atılı suçun, aynen iddianamede anlatılıp nitelenen şekilde tüm yasal unsurlarıyla birlikte ayrı ayrı sübuta erdiği, hususlarında tam bir hukuki ve vicdani kanaate varılmış olmakla, her üç sanık yönünden de olmak üzere ayrı ayrı mahkumiyete ilişkin karar verilmiştir" denildi.

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ