09 Şubat 2020 Pazar 19:33:45 | Son Güncelleme: 09 Şubat 2020 Pazar 22:34:26
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan nikah şahidi oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, Ardan Küçük ile Kübra Yeşildağ'ın nikah şahitliğini yaptı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardan Küçük ile İşadamı Hasan Yeşildağ’ın kızı Kübra Yeşildağ'ın nikahında şahitlik yaptı. Haliç Kongre Merkezinde dünyaevine giren çiftin nikah törenine Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın kıydığı nikaha şahitlik etti. Genç çifte 4 çocuk tavsiyesinde bulunan Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi.
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