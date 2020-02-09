Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan nikah şahidi oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardan Küçük ile İşadamı Hasan Yeşildağ’ın kızı Kübra Yeşildağ'ın nikahında şahitlik yaptı. Haliç Kongre Merkezinde dünyaevine giren çiftin nikah törenine Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile katıldı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın kıydığı nikaha şahitlik etti. Genç çifte 4 çocuk tavsiyesinde bulunan Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi.







