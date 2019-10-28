Başkan Erdoğan: Vakit dolunca harekata kaldığı yerden devam edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Ele geçirilen silahlar TSK envanterine geçti. Vakit dolunca harekata kaldığı yerden devam edeceğiz. Son teröriste kadar terörle mücadele çıkacak" açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK), toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"VAKİT DOLDUĞUNDA HAREKATA KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDERİZ"

Suriye'de Güvenli Bölge mutabakatları ile ilgili Başkan Erdoğan "Vakit dolduğunda harekata kaldığımız yerden devam ederiz" dedi.

"TERÖRLE MÜCADELE SONA ERMEDEN TÜRK ASKERİ ÇEKİLMEYECEK"

Başkan Erdoğan, terörle mücadele konusunda "Son teröriste kadar terörle mücadelemiz sürecek. Obama döneminde güvenli bölge kurulsaydı bugünkü sıkıntılar yaşanmayacaktı. Terörle mücadele sona ermeden Türk askeri çekilmeyecek. Verilen sözler tutulmazsa Mehmetçik yeniden harekata başlayacak. Operasyonu bitirmedik sadece ara verdik. " diye belirtti.