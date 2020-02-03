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03 Şubat 2020 Pazartesi 09:40:25 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 10:39:29

Başkan Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Karşılık verdik, vermeye devam edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna ziyareti öncesi açıklama yaptı. İdlib'de şehit olan 4 askerimizle ilgili konuşan Erdoğan, "Karşılık verdik, vermeye devam edeceğiz. Gerek fırtına obüsleriyle gerekse F-16'larımızla belirlenen noktalara vuruşlar devam ediyor. Bölgede 30-35 Suriyeli etkisiz hale getirildi. 06.19 itibariyle 46 rejim hedefi vuruldu" dedi.

Başkan  Erdoğan'ın sözlerinden satırbaşları:

4 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. 9 askerimiz de yaralandı. Yaralılarımızın tedavisi de sürüyor. Türkiye bu saldırının karşılığını da misliyle vermiş durumda. Vermeye de devam ediyor. Gerek fırtına obüsleriyle gerekse F-16'larımızla belirlenen noktalara vuruşlar devam ediyor. 

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadık, tanımayacağız. Ukrayna ile yakın ilişkimizin önemli bir boyutu da Kırım Tatarlarıdır. Ziyaretimizin hayırlı sonuçlar doğurmasını niyaz ediyorum.

SORULAR

- 4 askerimiz şehit oldu. Sayın Kalın da açıklama yaptı. Yeni bir harekat olacak mı?

Şu anda harekat devam ediyor. Tespit edilen 40'a yakın nokta şu anda sürekli operasyonun hedefleri arasında. İlk belirlemelere göre 30 ila 35 civarında Suriyeli karşı taraftan etkisiz hale getirilmiş durumda. Noktayı koymak yok, aynı şekilde operasyon devam ediyor. Burada biz bir taraftan şehit verirken bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz. 

Dışişleri Bakanımız zaten görüşme yapmıştı. Süreçte istediğimiz neticeyi alamazsak kendi muhatabımla görüşmek suretiyle işin ciddiyetini kendilerine ileteceğiz. Arazide generallerimiz var. Generallerimiz sık sık görüşmeyi yapıyor. 

- İslam İşbirliği Teşkilatı Filistin için toplanacak? Nasıl yorumluyorsunuz?

Planla ilgili gerek Cuma günü gerekse daha önce yaptığım açıklamalarda bunun işgal planı olduğunu açıklamıştık. Ben bu yapılan açıklamadan öte buradan bizim çıkardığımız bazı başlıklar var ki bunlar önem arz ediyor. Metinde Filistin tarafı şeklindeki ifadelerin hepsi birer aldatmacadır. Filistin tarafı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail sınırı içinde kaldığını kabul etmeli diyor. Hamas'ın silahların toplanılarak Gazze'nin silahsız bir bölge haline gelmesi diyor. Hamas silahını verecek, İsrail'in silahı ne olacak? Ben de dün Hamas'ın lideri ile İstanbul'da görüşmemi yaptım. Diğerleri PKK ile YPD ile görüşmelerini yapıyorlar biz ee... Böyle bir şey olamaz. Filistinlilere yüzyılın anlaşmasını tanımaları  için 4 yıl süre tanınması. Ciddi bir şey burada. 

Filistinlilere hakları olanı bile vermemişlerdir. Zulmün sınırı olur mu? Olmaz. Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışılması. Arap Ligi her ne kadar sürpriz de olsa toplantıda cevabını verdiler. Biz Arap Ligi'nin bu ferasetinin devam etmesini temenni ederiz. Netenyahu'hun Trump ile yan yana yaptığı basın toplantısı manidardır. Seçim kaybetmiş, geçici olarak işin başındaki biri ile Trump'ın toplantı yapması, bunlar zilletin bir ifadesidir. 

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