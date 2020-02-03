Başkan Erdoğan: Üreteceğimiz otomobil 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'da Türkiye - Ukrayna İş Forumu’nda konuştu. Erdoğan "Altını çiziyorum neyi beklediğinizi biliyorum" dedi ve "serbest ticaret anlaşması konusunda sayın başkanla mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan yerli otomobil ile ilgilide; "Geleceğin teknolojisiyle elektrikli olarak üreteceğimiz otomobili inşallah 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz." açıklamasında bulundu.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları şu şekilde:

- Ukrayna dost olmanın ötesinde stratejik ortaktır.

- İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğimizin güçlenmesine önem veriyoruz. Karadeniz'den komşumuz Ukrayna ile münasebetlerimiz her geçen gün daha da artıyor. İmzaladığımız dokuz anlaşma ile münasebetlerimizi daha da kuvvetlendirdik.

- Ukrayna ile ticaret hacmimiz her sene yükselmiştir. Yükseltiyoruz 2019 da ticaretimizi yüzde 10.2 artarak 4.8 milyar dolara yükseldi.

Erdoğan "Altını çiziyorum neyi beklediğinizi biliyorum" dedi ve "serbest ticaret anlaşması konusunda sayın başkanla mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ve ticaret bakanlarımız da kendi aralarında metnini adeta imzaladılar. Bu konuda kısa sürede iş dünyamıza müjdeyi vermek istiyoruz. "

- (Ukrayna ile Serbest Ticaret Anlaşması) Sayın Başkanla bu konuda mutabık kaldık."

- "Türkiye sağlık turizminde Ukrayna'nın ana destinasyonlarından biri haline geldi. Geçtiğimiz yıl Ukrayna'dan tedavi için 20 bin kişi geldi."

AA