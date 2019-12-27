TOGG CEO'su Karakaş: Dünyanın en iyileriyle çalışmaktan başka lüksümüz yok

İşte TOGG CEO'su Karakaş'ın konuşmasından satırbaşları:

'Cep telefonunun başına gelen, otomobilin de başına gelecek'

"Bugün sizlere geldiğimiz noktayı anlatmak, otomobilimizi tanıtmak ve otomobilden daha fazlasından kastımızın ne olduğunu izah etmek istiyoruz. Böyle bir faaliyete başlamanın tam zamanı olduğunu düşünüyoruz. Oyunun kuralları değişiyor, yeniden yazılıyor. Artık büyükler değil başarılı olan, teknolojik olan, müşteriyi merkeze alan kazanacak. Neden? Müşterilerin beklentileri değişmekte. Cep telefonunun başına gelen, otomobilin de başına gelecek.

"BAŞKA LÜKSÜMÜZ YOK"

Yola çıktığımızda iki hedefimizi olmazsa olmaz olarak değerlendirdi. Teknolojinin en güncelini kullanmak çok önemli. Doğuştan elektrikli bir otomobil geliştirmek. Başından planlayarak bunu bir akıllı cihaz olarak geliştirmek ve otomobilimizi rekabet edebilir konuma taşımak...

Bu akıllı cihazımız, yeni çözümler üretebilen, veritabanlı hizmetlerde iş imkanları sağlayan bir sistemden bahsediyoruz. 'Nasıl yapacaksınız?' dediler. Biz bu projeye başlamadan önce 18 şirketi inceledik, neden başardılar? Neden başaramadılar? Bizim rakiplerimiz büyük organizasyonlar değil, start-up seviyesinde olan girişimciler. Küresel rekabetten bahsederken bizim, dünyanın en iyileriyle çalışmaktan başka lüksümüz var mı? Dünyanın en iyilerini ülkemizde, henüz yoksa yurt dışından bulup transfer ederek beraber çalışıyoruz. Bu 'dünyanın en iyileri' kimlerdir? Yan tarafta da isimlerini zikrettiğimiz iş ortaklarımız bize hala 'Siz ciddi misiniz?' diyor.

Yerli otomobilimiz elektrikli, 200 ve 400 beygir iki motor olacak. 500 km menzili olacak ve 30 dakikanın altında şarj imkanı sağlıyoruz."