27 Aralık 2019 Cuma 15:04:50 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 16:21:41
TOGG CEO'su Karakaş: Dünyanın en iyileriyle çalışmaktan başka lüksümüz yok
Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Mehmet Gürkan Karakaş yerli otomobilin sunumunda, "Dünyanın en iyileriyle çalışmaktan başka lüksümüz yok. Yerli otomobilimiz elektrikli, 200 ve 400 beygir iki motor olacak. 500 km menzili olacak ve 30 dakikanın altında şarj imkanı sağlıyoruz" açıklamasında bulundu
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