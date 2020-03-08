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08 Mart 2020 Pazar 15:21:32 | Son Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 16:28:33

Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" Programı’nda açıklamalarda bulundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye’nin Kahraman Kadınları" Programı'nda konuştu.

Erdoğan, konuşmasında, Türkiye'nin ve dünyanın tüm kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Şehitlerin annelerine, eşlerine ve çocuklarına sevgi ve saygılarını sunan Erdoğan, şehit annelerinin röportajlarının yer aldığı kısa filme değinerek, "Az önce ekranda, perdede onların o duygu dolu tespitlerini, ifadelerini dinledik, izledik. Ne mübarek anneler ve ne güzel ifadeler..." diye konuştu. 

Erdoğan, şunları söyledi:

"Bizim inancımızda şehadet nasıl en yüksek mertebeyse, şehit annesi, eşi ve çocuğu olmak da aynı şekilde özel bir statüdür. Rabbimiz, şehitlerimizi cennetle müjdeliyor. Bize düşen görev de şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetlerine devlet ve millet olarak en iyi şekilde sahip çıkmaktır. Hamdolsun ülkemizde bu konuda oldukça güçlü bir sistem kurduk. Şehitlerimizin özellikle yakınlarının istihdamdan eğitim öğretime kadar tüm meselelerini çözmeye çalışıyoruz. Bu ülkenin, milletimizin her bir ferdinin özellikle de şehitlerimizin ailelerinin, annelerinin, babalarının, eşlerinin ve çocuklarının dualarıyla ayakta durduğuna tüm kalbimle inanıyorum.

Toprak normalde baktığınız zaman tarladır, arazidir ama şehit kanlarıyla yoğrulduğu zaman onun adı vatandır. İşte üzerinde bulunduğumuz bu vatanı vatan yapan, o şehitlerimizin kanlarıdır. Arif Nihat Asya'nın mısralarında ifade ettiği gibi şehitler tepesini bekleyen kahramanlarımız var oldukça bu ülkede bayrağımızı indirmeye, ezanlarımızı susturmaya, istiklalimizi elimizden almaya, istikbalimizi karartmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Biz göremesek de şehitlerimizin diri olduğunu ve onlarla tekrar bir araya geleceğimizi, ruz-i mahşere kadar bizimle yol yürüyeceklerini biliyoruz."

KADINI META OLARAK GÖREN HİÇBİR TOPLUMUN GELECEĞİ AYDINLIK OLAMAZ

Erdoğan, kadını insan değil meta alarak gören, sırf cinsiyetinden dolayı zulmeden hiçbir toplumun geleceğinin aydınlık olamayacağını söyledi. 

SURİYE'DE HAYATINI YİTİREN KADIN VE ÇOCUKLARA KİMSENİN GÜÇLÜ ŞEKİLDE DİKKAT ÇEKTİĞİNİ GÖRMEDİK


"Suriye'de hayatını yitiren 1 milyona yakın insandan çok önemli bir bölümü kadın ve çocuk olduğu halde bu konuya kimsenin güçlü bir şekilde dikkat çektiğini görmedik, duymadık, bilmiyoruz." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa kapılarına dayanan 100 binlerce insan içindeki kadınlara yapılan eziyetleri, önlerine dikilen tel örgüleri, dövülerek, hatta vurularak geri gönderilme çabalarını kimsenin kınadığını işitmedim." şeklinde konuştu. 

Erdoğan, "Vicdanları nasır tutmuş bir dünyanın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlaması kelimenin tam anlamıyla riyakarlıktır." dedi.

KADINLARIN HAKLARINI KORUMAK İÇİN CİDDİ DÜZENLEMELER YAPTIK

"Tüm mevzuatımızda kadınların haklarını korumaya, ayrımcı uygulamaları ortadan kaldırmaya yönelik çok ciddi düzenlemeler yaptık." diyen Erdoğan, "Kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 27,9'dan yüzde 34,9'a toplam istihdamdaki kadın oranı yüzde 25,3'ten yüzde 28,8'e yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah milletimizi kadınıyla erkeğiyle bir bütün olarak 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefimize ulaştıracağız." şeklinde konuştu.

BELÇİKA'DA AB YETKİLİLERİYLE BİR TOPLANTIM VAR

Sığınmacılar konusu ile ilgili Erdoğan, "Yarın Belçika'da AB yetkilileriyle bir toplantım var. Temenni ederim daha farklı neticeler alarak döneriz." dedi. 

YUNANİSTAN'IN SIĞINMACILARA MÜDAHALESİ

Erdoğan, Yunanistan'ın sığınmacılara müdahalesi ile ilgili olarak, "Bu insanlık dışı eylemlere karşı kimse sesini çıkarmıyor." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'NİN SURİYE TOPRAKLARINI İLHAK ETME GİBİ BİR AMACI OLMAMIŞTIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye topraklarını işgal ve ilhak etme gibi bir amacının asla olmadığını belirterek, "Tek gayemiz ülkemizde yaşayan 3,6 milyon Suriyeli ile sınırlarımıza dayanan 1,5 milyon İdliblinin güvenle evlerine dönüşlerini sağlayacak ortamı tesis etmektir." şeklinde konuştu. 

TÜRKİYE'NİN SINIRLARININ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAK HER ÇÖZÜM BİZİM İÇİN EHVENDİR

"İdlib halkının can emniyetini ve Türkiye'nin sınırlarının güvenliğini sağlayacak her çözüm bizim için ehvendir, kabul edilebilirdir." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bahar Kalkanı Harekatı, bölgemizin sağı ve solundaki yerlerle ilgili verilen sözlerin tutulmaması halinde, buraları kendi yöntemlerimizle temizleme hakkımızı saklı tutuyoruz." şeklinde konuştu.

AA

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