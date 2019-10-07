Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yeni Pazar'a başkonsolosluk açacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"Yeni Pazar'a başkonsolosluk açılacak"

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Bugün ikili ilişkilerimiz bağlamında tarihi bir adım daha atıyoruz. Sırbistan tarafı ülkemizin Yeni Pazar'a başkonsolosluk açma talebine olumlu cevap verdi." dedi.