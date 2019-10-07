07 Ekim 2019 Pazartesi 17:35:32 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 18:14:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yeni Pazar'a başkonsolosluk açacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan ile ikili ilişkilerimiz bağlamında tarihi bir adım daha atıyoruz. Sırbistan tarafı ülkemizin Yeni Pazar'a başkonsolosluk açma talebine olumlu cevap verdi." dedi.
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