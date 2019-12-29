29 Aralık 2019 Pazar 21:39:28 | Son Güncelleme: 29 Aralık 2019 Pazar 21:41:58
Başkan Erdoğan: Türkiye ile Kazakistan arasındaki iş birliği daha da gelişecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Kazakistan ile hem ikili hem çok taraflı platformlarda iş birliğinin daha da gelişeceğine inandığını belirtti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan görüşmede, önümüzdeki yıllarda da Kazakistan ile hem ikili hem de çok taraflı platformlarda iş birliğinin daha da gelişeceğine inandığını ifade etti.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Bakan Soylu'dan mesaj: 2020'de terör örgütü PKK'nın adını, cismini, ismini, tarihten bir silin de Malazgirt tekrar şenlensin
- Mimar Sinan'ın 'kalfalık eseri' Süleymaniye Camii'nde akılalmaz hata
- Yerli ve milli yüksek faydalı yük kapasiteli insansız hava aracı Aksungur 2020'de TSK'ya sunulacak
- Başkan Erdoğan 2019 yılında da çok çalıştı
- CHP'li Gazipaşa Belesiyesi'nden 1.7 milyar liralık imar rantı!